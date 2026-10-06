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Empresa brasileira vai levar aplicativo de IA para mercado de cafés especiais a evento nos Emirados Árabes

Aplicativo ajuda o usuário a identificar seu perfil de paladar, descobrir cafés e receber orientações

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 14h30
Aplicativo Barist.Ai oferece informações e orientações para consumidores de cafés especiais
Aplicativo Barist.Ai oferece informações e orientações para consumidores de cafés especiais (Reprodução/Divulgação)
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Empresa brasileira vai levar aplicativo de IA para mercado de cafés especiais a evento nos Emirados Árabes Priorize VEJA no Google

A startup brasileira iTrois Tech, original do Espírito Santo, irá participar de um evento sobre inteligência artificial nos Emirados Árabes Unidos para apresentar uma ferramenta dedicada ao mercado de cafés especiais.

A empresa estará presente na quarta-feira no Ai Everything Abu Dhabi 2026, em Abu Dhabi, e será representada pelo seu CEO, Pablo Oliveira. Será apresentado o Barist. Ai, que conecta consumidores, cafeterias e agentes da cadeia de torrefação e produção.

A ferramenta conta com o Barist. Ai Coffee Lovers, um aplicativo gratuito que funciona como um barista digital: ajuda o usuário a identificar seu perfil de paladar, descobrir cafés e receber orientações sobre grãos, torras, moagem e métodos de preparo.

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O aplicativo está disponível em português, inglês, francês e espanhol e conta com 4. 000 usuários.

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Também está em fase final de preparação, com lançamento previsto para o próximo mês, o Barist. Ai Coffee Shops, que será um software por assinatura para auxiliar na operação de cafeterias.

Já uma máquina autônoma de cafés especiais está ainda em estágio inicial de desenvolvimento.

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“Queremos colocar a inteligência artificial a serviço de toda a jornada do café especial: ajudar as pessoas a descobrir seu paladar, apoiar as cafeterias e aproximar torrefadoras de novos consumidores. Participar do Ai Everything Abu Dhabi mostra que uma solução desenvolvida no Espírito Santo pode dialogar com o mercado global”, afirma Pablo Oliveira, CEO da iTrois Tech.

Com programação nos dias 6 e 7 de outubro, o Ai Everything Abu Dhabi reúne empresas, startups, investidores e lideranças internacionais de IA.

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