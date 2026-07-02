Empreiteira aciona STF para anular condenação no TCU pela Lava Jato

A Galvão Engenharia apresentou um mandado de segurança no STF para tentar reverter uma condenação no TCU, resultado da Operação Lava Jato.

A empreiteira quer anular sua declaração de inidoneidade, que a impede de participar de licitações, imposta devido a fraude em licitação de obras no Comperj, no Rio de Janeiro.

A alegação é que o julgamento utilizou provas da Lava Jato que já foram declaradas inválidas pelo STF. Além disso, argumenta que houve prescrição do caso.

O processo foi distribuído para o ministro Gilmar Mendes, que em março atendeu a um pedido semelhante da empresa, mas referente a outra punição pelo TCU.