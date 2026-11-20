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Lançado na Expo Cannabis por iniciativa da Embrapa e do Instituto Ficus, o Observatório do Cânhamo reúne pesquisas, regras da Anvisa e dados agrícolas. A ferramenta busca guiar investimentos e diminuir a dependência de importações industriais e medicinais. Veja o impacto da novidade.

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Durante a Expo Cannabis, que ocorre até domingo, 22, em São Paulo, o HempTech Brasil, parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Ficus, lança a plataforma digital Observatório do Cânhamo. A iniciativa busca organizar e integrar dados sobre essa variedade da planta Cannabis sativa e seu potencial de desenvolvimento produtivo no país.

Em fevereiro deste ano, a Anvisa concluiu as normas regulatórias que deram aval ao cultivo de cânhamo exclusivamente para fins medicinais, farmacêuticos e de pesquisa, restrito a empresas e associações autorizadas (o uso recreativo continua proibido). Além da área da saúde, a Embrapa destaca o amplo potencial industrial da planta, que já é utilizada internacionalmente como insumo para fibras têxteis, materiais de construção sustentáveis (como o hempcrete), bioplásticos, alimentos e cosméticos.

O Observatório do Cânhamo vai reunir pesquisas científicas, indicadores econômicos, diretrizes regulatórias e mapas de adequabilidade agrícola para facilitar o acesso de produtores, pesquisadores e empresas a dados técnicos do setor.

Segundo os coordenadores do projeto, a ferramenta deve orientar novos investimentos e contribuir para reduzir a dependência brasileira de insumos importados na cadeia produtiva.