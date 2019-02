Embaixador representará Lula em premiação nos EUA

Por Daiene Cardoso

São Paulo – O embaixador brasileiro Mauro Vieira representará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na entrega do Prêmio Africare, na próxima quarta-feira (9), em Washington, nos Estados Unidos. O petista não comparecerá ao evento devido ao tratamento a que é submetido contra o câncer na laringe. No último sábado, o ex-presidente retirou a bolsa de infusão com quimioterápicos que carregava desde o início da semana. A expectativa é de que ele retorne à atividade normal, no Instituto Lula, ainda nesta semana, quando deverá se encontrar com a senadora Marta Suplicy, que deixou na semana passada a disputa pela sucessão à Prefeitura de São Paulo.

As agendas oficiais do ex-presidente foram canceladas, mas ainda há a expectativa de que ele participe de um encontro com empresários brasileiros na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), no dia 16 de novembro. O evento é organizado pelo Instituto Lula e visa estimular os empresários brasileiro a investir na África. São esperadas as presenças de embaixadores de países africanos, membros de organismos internacionais, técnicos e acadêmicos. A presença do petista no encontro dependerá de suas condições de saúde.

Com o retorno ao trabalho, condicionado à evolução do tratamento contra o câncer, o ex-presidente deve se dedicar à reestruturação do Instituto Lula, de modo a organizar os projetos de cooperação com a África – investimentos e troca de experiências de políticas públicas – e projetos de integração entre os países da América Latina. Hoje, o ex-presidente almoçou com a família e deve passar o resto do dia em seu apartamento, no centro de São Bernardo do Campo (SP).