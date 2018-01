Em viagem, Maia considera ‘viável’ votar a reforma em fevereiro

Em Nova York, para uma série de compromissos — que incluem uma reunião no início da tarde com o português António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas –, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, cancelou as entrevistas que daria na manhã deste domingo. Mesmo assim, conversou com alguns jornalistas e deu uma previsão de quando será a votação da reforma da Previdência Social. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, ele classificou como “viável” a possibilidade do pleito sair em fevereiro. “Cinco governadores já não pagaram décimo terceiro (salário) e, se a situação continuar, vai aumentar isso”, justificou. Mesmo assim, sabe que haverá resistência, pois o governo viu sua base aliada diminuir de 360 deputados, no final de 2016, para 250, em outubro passado, quando o governo barrou na Câmara a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

“Você tem que recompor 70, 80 votos, porque a decisão do governo depois da votação da primeira denúncia foi afastar quem não votou a favor do presidente”, comentou aos jornalistas. Para aprovar a reforma, são necessários 308 deputados a favor. Ainda neste domingo, Maia participa de um coquetel informal organizado pelo embaixador Mauro Vieira. Na segunda-feira, ele será recebido por Guterres, para tratar da questão dos refugiados da Venezuela no Brasil e o interesse da ONU no envio de tropas brasileiras à África. No dia seguinte, o presidente da Câmara participará de eventos em Washington. Seu retorno ao Brasil está marcado para quarta-feira.

Eleição

Na conversa, Maia também comentou as especulações sobre uma possível candidatura a presidente. “Eu não sou candidato. Entre a aventura e o risco tem um caminho muito longo para você ser candidato a presidente. Agora, eu analiso cenários. De fato, como eu tenho dito sempre, a eleição no Brasil é uma eleição aberta. Isso gera mais insegurança. Eu não estou preocupado”, disse, segundo O Estado de S. Paulo. “Talvez se eu estivesse preocupado com eleição eu estaria ouvindo muitos dos meus amigos dizendo que eu não deveria manter a votação da reforma da Previdência”, ressaltou o presidente da Câmara. “A minha preocupação com as eleições agora é nenhuma.”