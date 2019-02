Em três dias, Rio+20 enfrenta divergências que resistiram a quatro rodadas de negociação

1. Secretária de Estado americana Hillary Clinton discursa durante Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20 zoom_out_map 1/98 Secretária de Estado americana Hillary Clinton discursa durante Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20 (Evaristo Sá/AFP/VEJA/VEJA) Secretária de Estado americana Hillary Clinton discursa durante Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20

2. Homem dá retoques finais na imagem da Baía de Guanabara feitas de lixo reciclado, parte de uma instalação do artista brasileiro Vik Muniz, durante a Rio +20 zoom_out_map 2/98 Homem dá retoques finais na imagem da Baía de Guanabara feitas de lixo reciclado, parte de uma instalação do artista brasileiro Vik Muniz, durante a Rio +20 (Nacho Doce/Reuters/VEJA/VEJA) Homem dá retoques finais na imagem da Baía de Guanabara feitas de lixo reciclado, parte de uma instalação do artista brasileiro Vik Muniz, durante a Rio +20

3. Secretária de Estado americana Hillary Clinton discursa durante Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20 zoom_out_map 3/98 Secretária de Estado americana Hillary Clinton discursa durante Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20 (Evaristo Sá/AFP/VEJA/VEJA) Secretária de Estado americana Hillary Clinton discursa durante Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20

4. Ativista ambiental faz manifestação anti-nuclear na reunião de cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20 zoom_out_map 4/98 Ativista ambiental faz manifestação anti-nuclear na reunião de cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20 (Sergio Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Ativista ambiental faz manifestação anti-nuclear na reunião de cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20

5. Secretária de Estado americana Hillary Clinton discursa durante Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20 zoom_out_map 5/98 Secretária de Estado americana Hillary Clinton discursa durante Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20 (Evaristo Sá/AFP/VEJA/VEJA) Secretária de Estado americana Hillary Clinton discursa durante Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20

6. Grupos indígenas chegam ao Riocentro zoom_out_map 6/98 Grupos indígenas chegam ao Riocentro (Christophe SImon/AFP/VEJA/VEJA) Grupos indígenas chegam ao Riocentro

7. Indígenas brasileiros realizam protestos diante de militares durante a Rio+20 zoom_out_map 7/98 Indígenas brasileiros realizam protestos diante de militares durante a Rio+20 (Christophe Simon/AFP/VEJA/VEJA) Indígenas brasileiros realizam protestos diante de militares durante a Rio+20

8. A ministra Isabella Teixeira e a presidente Dilma Rousseff na delegação brasileira ao lado do ministro Antonio Patriota zoom_out_map 8/98 A ministra Isabella Teixeira e a presidente Dilma Rousseff na delegação brasileira ao lado do ministro Antonio Patriota (Pieter Zalis/UNIC Rio/VEJA/VEJA) A ministra Isabella Teixeira e a presidente Dilma Rousseff na delegação brasileira ao lado do ministro Antonio Patriota

9. Ativistas plantam flores na areia para comemorar os 10 anos do projeto "Manifesto da Flores" (Manifesto da flor) na praia de Copacabana, Rio de Janeiro zoom_out_map 9/98 Ativistas plantam flores na areia para comemorar os 10 anos do projeto "Manifesto da Flores" (Manifesto da flor) na praia de Copacabana, Rio de Janeiro (Fred Dofour/AFP/VEJA/VEJA) Ativistas plantam flores na areia para comemorar os 10 anos do projeto "Manifesto da Flores" (Manifesto da flor) na praia de Copacabana, Rio de Janeiro

10. Índios Bororos chegam ao Riocentro zoom_out_map 10/98 Índios Bororos chegam ao Riocentro (Christophe Simon/AFP/VEJA/VEJA) Índios Bororos chegam ao Riocentro

11. Pessoas escrevem o poema gigante, na Praia de Copacabana zoom_out_map 11/98 Pessoas escrevem o poema gigante, na Praia de Copacabana (Antonio Lacerda/EFE/VEJA/VEJA) Pessoas escrevem o poema gigante, na Praia de Copacabana

12. Ator Edward Norton, embaixador da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Biodiversidade durante coletiva de imprensa na Rio+20 zoom_out_map 12/98 Ator Edward Norton, embaixador da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Biodiversidade durante coletiva de imprensa na Rio+20 (Antonio Scorza/AFP/VEJA/VEJA) Ator Edward Norton, embaixador da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Biodiversidade durante coletiva de imprensa na Rio+20

13. Primeiro ministro português, Paulo Passos, discursa durante plenária na Rio+20 zoom_out_map 13/98 Primeiro ministro português, Paulo Passos, discursa durante plenária na Rio+20 (Fernando Maia/EFE/VEJA/VEJA) Primeiro ministro português, Paulo Passos, discursa durante plenária na Rio+20

14. Ativistas realizam protestos na praia de Copacabana para pressionar os chefes de estado a incluir a agricultura sustentável no documento final da Rio+20 zoom_out_map 14/98 Ativistas realizam protestos na praia de Copacabana para pressionar os chefes de estado a incluir a agricultura sustentável no documento final da Rio+20 (Antonio Lacerda/EFE/VEJA/VEJA) Ativistas realizam protestos na praia de Copacabana para pressionar os chefes de estado a incluir a agricultura sustentável no documento final da Rio+20

15. Presidente russo, Dmitri Medvedev discursa durante plenária da Rio+20 zoom_out_map 15/98 Presidente russo, Dmitri Medvedev discursa durante plenária da Rio+20 (Fernando Maia/EFE/VEJA/VEJA) Presidente russo, Dmitri Medvedev discursa durante plenária da Rio+20

16. Primeiro ministro norueguês, Jens Stolterberg, durante coletiva de imprensa na Rio+20 zoom_out_map 16/98 Primeiro ministro norueguês, Jens Stolterberg, durante coletiva de imprensa na Rio+20 (Evaristo Sá/AFP/VEJA/VEJA) Primeiro ministro norueguês, Jens Stolterberg, durante coletiva de imprensa na Rio+20

17. Indígenas de todo o mundo participam de marcha para entregar um documento com suas reivindicações ao governo brasileiro zoom_out_map 17/98 Indígenas de todo o mundo participam de marcha para entregar um documento com suas reivindicações ao governo brasileiro (Marcelo Sayão/EFE/VEJA/VEJA) Indígenas de todo o mundo participam de marcha para entregar um documento com suas reivindicações ao governo brasileiro

18. Presidente cubano Raul Castro discursa durante plenária da Rio+20 zoom_out_map 18/98 Presidente cubano Raul Castro discursa durante plenária da Rio+20 (Fernando Maia/EFE/VEJA/VEJA) Presidente cubano Raul Castro discursa durante plenária da Rio+20

19. Vários grupos e ativistas tomaram conta da Av. Rio Branco nesta quarta-feira (20/06), para manifestar contra as ações da Rio+20 zoom_out_map 19/98 Vários grupos e ativistas tomaram conta da Av. Rio Branco nesta quarta-feira (20/06), para manifestar contra as ações da Rio+20 (Bia Alves/Fotoarena/VEJA/VEJA) Vários grupos e ativistas tomaram conta da Av. Rio Branco nesta quarta-feira (20/06), para manifestar contra as ações da Rio+20

20. Dilma participou de reunião com outras líderes mundiais para alertar para a contribuição feminina no desenvolvimento zoom_out_map 20/98 Dilma participou de reunião com outras líderes mundiais para alertar para a contribuição feminina no desenvolvimento (Paulo Whitaker/Reuters/VEJA/VEJA) Dilma participou de reunião com outras líderes mundiais para alertar para a contribuição feminina no desenvolvimento

21. Presidente Dilma Rousseff posa para foto oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20 zoom_out_map 21/98 Presidente Dilma Rousseff posa para foto oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20 (Roberto Stuckert Filho/PR/VEJA/VEJA) Presidente Dilma Rousseff posa para foto oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20

22. Presidente Dilma Roussef cumprimenta Secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon durante a cerimônia de abertura da Rio+20 para os chefes de estado zoom_out_map 22/98 Presidente Dilma Roussef cumprimenta Secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon durante a cerimônia de abertura da Rio+20 para os chefes de estado (ABr/VEJA/VEJA) Presidente Dilma Roussef cumprimenta Secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon durante a cerimônia de abertura da Rio+20 para os chefes de estado

23. Secretário-geral da Rio+20, Sha Zukang, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o ministro das Relações Internacionais, Antonio Patriota, participam da primeira reunião plenária da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável zoom_out_map 23/98 Secretário-geral da Rio+20, Sha Zukang, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o ministro das Relações Internacionais, Antonio Patriota, participam da primeira reunião plenária da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (ABr/VEJA/VEJA) Secretário-geral da Rio+20, Sha Zukang, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o ministro das Relações Internacionais, Antonio Patriota, participam da primeira reunião plenária da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável

24. Leila Lopes, Miss Universo 2011 e embaixadora da Convenção da ONU para Combate à Desertificação durante a Rio+20 zoom_out_map 24/98 Leila Lopes, Miss Universo 2011 e embaixadora da Convenção da ONU para Combate à Desertificação durante a Rio+20 (Paulo Whitaker/Reuters/VEJA/VEJA) Leila Lopes, Miss Universo 2011 e embaixadora da Convenção da ONU para Combate à Desertificação durante a Rio+20

25. Presidente Dilma Rousseff faz discurso de boas-vindas junto ao Secretário Geral da ONU Ban Ki-Moon e do Secretário-Geral da Rio +20 Sha Zukang, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável na abertura da cúpula dos chefes de estado zoom_out_map 25/98 Presidente Dilma Rousseff faz discurso de boas-vindas junto ao Secretário Geral da ONU Ban Ki-Moon e do Secretário-Geral da Rio +20 Sha Zukang, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável na abertura da cúpula dos chefes de estado (Evaristo Sá/AFP/VEJA/VEJA) Presidente Dilma Rousseff faz discurso de boas-vindas junto ao Secretário Geral da ONU Ban Ki-Moon e do Secretário-Geral da Rio +20 Sha Zukang, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável na abertura da cúpula dos chefes de estado

26. Presidente Dilma Roussef faz discurso de boas-vindas durante a cerimônia de abertura da Rio+20 para os chefes de estado zoom_out_map 26/98 Presidente Dilma Roussef faz discurso de boas-vindas durante a cerimônia de abertura da Rio+20 para os chefes de estado (Evaristo Sá/AFP/VEJA/VEJA) Presidente Dilma Roussef faz discurso de boas-vindas durante a cerimônia de abertura da Rio+20 para os chefes de estado

27. Secretário Geral da ONU Ban Ki-Moon discursa durante a cerimônia de abertura da Rio+20 para os chefes de estado zoom_out_map 27/98 Secretário Geral da ONU Ban Ki-Moon discursa durante a cerimônia de abertura da Rio+20 para os chefes de estado (Evaristo Sá/AFP/VEJA/VEJA) Secretário Geral da ONU Ban Ki-Moon discursa durante a cerimônia de abertura da Rio+20 para os chefes de estado

28. Ativista neo-zelandesa Brittany Trilford de 17 anos, faz discurso durante a Rio+20 zoom_out_map 28/98 Ativista neo-zelandesa Brittany Trilford de 17 anos, faz discurso durante a Rio+20 (Evaristo Sá/AFP/VEJA/VEJA) Ativista neo-zelandesa Brittany Trilford de 17 anos, faz discurso durante a Rio+20

29. O presidente francês, François Hollande aperta a mão do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva nos bastidores da ONU Rio 20 Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro zoom_out_map 29/98 O presidente francês, François Hollande aperta a mão do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva nos bastidores da ONU Rio 20 Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro (Fred Dufour/AFP/VEJA/VEJA) O presidente francês, François Hollande aperta a mão do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva nos bastidores da ONU Rio 20 Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro

30. Fernando Henrique Cardoso, durante exposição sobre a expectativa do grupo "The Elders", na Rio+20 zoom_out_map 30/98 Fernando Henrique Cardoso, durante exposição sobre a expectativa do grupo "The Elders", na Rio+20 (Antonio Milena/Milenar/VEJA/VEJA) Fernando Henrique Cardoso, durante exposição sobre a expectativa do grupo "The Elders", na Rio+20

31. Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, no Auditório 5 no Riocentro zoom_out_map 31/98 Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, no Auditório 5 no Riocentro (Antonio Milena/Milenar/VEJA/VEJA) Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, no Auditório 5 no Riocentro

32. Mulheres de várias nacionalidades fazem protesto no Riocentro, contra a aprovação do texto final zoom_out_map 32/98 Mulheres de várias nacionalidades fazem protesto no Riocentro, contra a aprovação do texto final (Antonio Milena/Milenar/VEJA/VEJA) Mulheres de várias nacionalidades fazem protesto no Riocentro, contra a aprovação do texto final

33. Erasmus Vinkhyzen, de sete meses e meio, filho da professora sueca Sylvia Karlsson, é o mais jovem credenciado a circular no Riocentro zoom_out_map 33/98 Erasmus Vinkhyzen, de sete meses e meio, filho da professora sueca Sylvia Karlsson, é o mais jovem credenciado a circular no Riocentro (Antonio Milena/Milenar/VEJA/VEJA) Erasmus Vinkhyzen, de sete meses e meio, filho da professora sueca Sylvia Karlsson, é o mais jovem credenciado a circular no Riocentro

34. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável zoom_out_map 34/98 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Antonio Milena/Milenar/VEJA/VEJA) Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável

35. Soldado do Exército salva um pássaro que fez um pouso forçado em Copacabana, na Avenida Atlântica, após se enroscar em linha de pipa zoom_out_map 35/98 Soldado do Exército salva um pássaro que fez um pouso forçado em Copacabana, na Avenida Atlântica, após se enroscar em linha de pipa (Antonio Milena/Milenar/VEJA/VEJA) Soldado do Exército salva um pássaro que fez um pouso forçado em Copacabana, na Avenida Atlântica, após se enroscar em linha de pipa

36. Os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, de Nova York, Michael Bloomberg e de São Paulo, Gilberto Kassab e outros participantes da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana zoom_out_map 36/98 Os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, de Nova York, Michael Bloomberg e de São Paulo, Gilberto Kassab e outros participantes da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana (Sebastião Moreira/EFE/VEJA/VEJA) Os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, de Nova York, Michael Bloomberg e de São Paulo, Gilberto Kassab e outros participantes da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana

37. Peixes feitos com garrafas plásticas de agua mineral enfeitam a praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio zoom_out_map 37/98 Peixes feitos com garrafas plásticas de agua mineral enfeitam a praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio (Christophe Simon/AFP/VEJA/VEJA) Peixes feitos com garrafas plásticas de agua mineral enfeitam a praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio

38. Mulher passa por pavilhão da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio De Janeiro zoom_out_map 38/98 Mulher passa por pavilhão da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio De Janeiro (Ueslei Marcelino/Reuters/VEJA/VEJA) Mulher passa por pavilhão da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio De Janeiro

39. Participantes da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana zoom_out_map 39/98 Participantes da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana (Sebastião Moreira/EFE/VEJA/VEJA) Participantes da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana

40. Imagem do ex-presidente Bill Clinton é projetada durante abertura da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana zoom_out_map 40/98 Imagem do ex-presidente Bill Clinton é projetada durante abertura da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA) Imagem do ex-presidente Bill Clinton é projetada durante abertura da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana

41. Prefeito de Nova York, Michael Bloomberg durante a abertura da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana zoom_out_map 41/98 Prefeito de Nova York, Michael Bloomberg durante a abertura da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana (Sergio Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Prefeito de Nova York, Michael Bloomberg durante a abertura da C-40, a Cúpula de Prefeitos que acontece no Forte de Copacabana

42. Balão da organização WWF foi forçado a ser tirado do ar na manhã desta terça, por causa do espaço de exclusão aérea no Rio de Janeiro durante a Rio+20 zoom_out_map 42/98 Balão da organização WWF foi forçado a ser tirado do ar na manhã desta terça, por causa do espaço de exclusão aérea no Rio de Janeiro durante a Rio+20 (Andre Durão/AFP/VEJA/VEJA) Balão da organização WWF foi forçado a ser tirado do ar na manhã desta terça, por causa do espaço de exclusão aérea no Rio de Janeiro durante a Rio+20

43. Apoiadores da ONG Rio de Paz fazem ato contra fome mundial na praia de Copacabana durante a Rio+20 zoom_out_map 43/98 Apoiadores da ONG Rio de Paz fazem ato contra fome mundial na praia de Copacabana durante a Rio+20 (Ueslei Marcelino/Reuters/VEJA/VEJA) Apoiadores da ONG Rio de Paz fazem ato contra fome mundial na praia de Copacabana durante a Rio+20

44. Índios saem em passeata até o BNDES e param o trânsito com arcos e fechas zoom_out_map 44/98 Índios saem em passeata até o BNDES e param o trânsito com arcos e fechas (Gabriel de Paiva/ Agência O Globo/VEJA/VEJA) Índios saem em passeata até o BNDES e param o trânsito com arcos e fechas

45. O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso participa de conferência da Rio+20, no Riocentro zoom_out_map 45/98 O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso participa de conferência da Rio+20, no Riocentro (Marcelo Sayão/EFE/VEJA/VEJA) O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso participa de conferência da Rio+20, no Riocentro

46. A suéca Sara Svensson, o brasileiro Pedro Telles e a ex-presidente da Irlanda Mary Robinson, na conferência The Elders e os Youngers" durante a Rio+20a zoom_out_map 46/98 A suéca Sara Svensson, o brasileiro Pedro Telles e a ex-presidente da Irlanda Mary Robinson, na conferência The Elders e os Youngers" durante a Rio+20a (Andre Durão/AFP/VEJA/VEJA) A suéca Sara Svensson, o brasileiro Pedro Telles e a ex-presidente da Irlanda Mary Robinson, na conferência The Elders e os Youngers" durante a Rio+20a

47. Mulheres marcham durante protesto na Rio+20, no centro do Rio zoom_out_map 47/98 Mulheres marcham durante protesto na Rio+20, no centro do Rio (Sergio Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Mulheres marcham durante protesto na Rio+20, no centro do Rio

48. Terceiro dia da Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro zoom_out_map 48/98 Terceiro dia da Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro (Vanderlei Almeida/AFP/VEJA/VEJA) Terceiro dia da Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro

49. Espaço Humanidades 2012 é aberto ao público no Forte de Copacabana durante a Rio+20 zoom_out_map 49/98 Espaço Humanidades 2012 é aberto ao público no Forte de Copacabana durante a Rio+20 (Daniel Marenco/Folhapress/VEJA/VEJA) Espaço Humanidades 2012 é aberto ao público no Forte de Copacabana durante a Rio+20

50. A neozelandesa Brittany Trilford, 17, que vai discursar durante a conferência Rio+20 zoom_out_map 50/98 A neozelandesa Brittany Trilford, 17, que vai discursar durante a conferência Rio+20 (Jorge Araújo/Folhapress/VEJA/VEJA) A neozelandesa Brittany Trilford, 17, que vai discursar durante a conferência Rio+20

51. Militares e policiais fazem a guarda dos 38 hotéis, onde as delegações estão alojadas zoom_out_map 51/98 Militares e policiais fazem a guarda dos 38 hotéis, onde as delegações estão alojadas (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA) Militares e policiais fazem a guarda dos 38 hotéis, onde as delegações estão alojadas

52. Ambientalistas exibem faixa em que pedem o fim de subsídios para a produção de combustíveis fósseis, na praia de Copacabana zoom_out_map 52/98 Ambientalistas exibem faixa em que pedem o fim de subsídios para a produção de combustíveis fósseis, na praia de Copacabana (Vanderlei Almeida/AFP/VEJA/VEJA) Ambientalistas exibem faixa em que pedem o fim de subsídios para a produção de combustíveis fósseis, na praia de Copacabana

53. Policial patrulha em um quadriciclo ao longo da praia de Copacabana durante a Rio +20, que entra em seu terceiro dia zoom_out_map 53/98 Policial patrulha em um quadriciclo ao longo da praia de Copacabana durante a Rio +20, que entra em seu terceiro dia (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA) Policial patrulha em um quadriciclo ao longo da praia de Copacabana durante a Rio +20, que entra em seu terceiro dia

54. Criança brinca com as luzes durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana zoom_out_map 54/98 Criança brinca com as luzes durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana (Antonio Lacerda/EFE/VEJA/VEJA) Criança brinca com as luzes durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana

55. Crianças brincam, no projeto feito pelo artista brasileiro Vik Muniz que recria a imagem da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro zoom_out_map 55/98 Crianças brincam, no projeto feito pelo artista brasileiro Vik Muniz que recria a imagem da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (Silvia Izquierdo/AP/VEJA/VEJA) Crianças brincam, no projeto feito pelo artista brasileiro Vik Muniz que recria a imagem da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro

56. Ativistas religiosos, do movimento Gay e de grupos de defesa dos direitos humanos realizaram um protesto na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo, contra a presença do Presidente do Irã, Mamoud Ahmadinejad, na conferência Rio+20 zoom_out_map 56/98 Ativistas religiosos, do movimento Gay e de grupos de defesa dos direitos humanos realizaram um protesto na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo, contra a presença do Presidente do Irã, Mamoud Ahmadinejad, na conferência Rio+20 (Vanderlei Almeida/AFP/VEJA/VEJA) Ativistas religiosos, do movimento Gay e de grupos de defesa dos direitos humanos realizaram um protesto na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo, contra a presença do Presidente do Irã, Mamoud Ahmadinejad, na conferência Rio+20

57. "Paisagem" projeto feito pelo artista brasileiro Vik Muniz que recria a imagem da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro zoom_out_map 57/98 "Paisagem" projeto feito pelo artista brasileiro Vik Muniz que recria a imagem da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (Silvia Izquierdo/AP/VEJA/VEJA) "Paisagem" projeto feito pelo artista brasileiro Vik Muniz que recria a imagem da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro

58. Fragata da Marinha brasileira destaca-se na baía de Guanabara zoom_out_map 58/98 Fragata da Marinha brasileira destaca-se na baía de Guanabara (Christophe Simon/AFP/VEJA/VEJA) Fragata da Marinha brasileira destaca-se na baía de Guanabara

59. Vista geral da cidade do Rio de Janeiro zoom_out_map 59/98 Vista geral da cidade do Rio de Janeiro (Oscar Cabral/VEJA/VEJA) Vista geral da cidade do Rio de Janeiro

60. Homem fantasiado próximo de um indígena durante a Cúpula dos Povos na Rio +20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 60/98 Homem fantasiado próximo de um indígena durante a Cúpula dos Povos na Rio +20, no Rio de Janeiro (Sergio Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Homem fantasiado próximo de um indígena durante a Cúpula dos Povos na Rio +20, no Rio de Janeiro

61. Empresa japonesa mostra veículo elétrico no Parque dos Atletas, local de experiências bem-sucedidas em matéria de desenvolvimento sustentável zoom_out_map 61/98 Empresa japonesa mostra veículo elétrico no Parque dos Atletas, local de experiências bem-sucedidas em matéria de desenvolvimento sustentável (Antonio Scorza/AFP/VEJA/VEJA) Empresa japonesa mostra veículo elétrico no Parque dos Atletas, local de experiências bem-sucedidas em matéria de desenvolvimento sustentável

62. Organização de Novas Energias, Tecnologia e Desenvolvimento do Japão mostra maquete de uma cidade "verde" no Parque dos Atletas zoom_out_map 62/98 Organização de Novas Energias, Tecnologia e Desenvolvimento do Japão mostra maquete de uma cidade "verde" no Parque dos Atletas (Antonio Scorza/AFP/VEJA/VEJA) Organização de Novas Energias, Tecnologia e Desenvolvimento do Japão mostra maquete de uma cidade "verde" no Parque dos Atletas

63. Paticipantes da Rio+20 zoom_out_map 63/98 Paticipantes da Rio+20 (Marcos Michael/VEJA/VEJA) Paticipantes da Rio+20

64. Cristo Redentor é iluminado de verde durante Rio+20 zoom_out_map 64/98 Cristo Redentor é iluminado de verde durante Rio+20 (Reuters/VEJA/VEJA) Cristo Redentor é iluminado de verde durante Rio+20

65. Alunos de várias escolas do país visitam a Expo Brasil Sustentável, exposição montada no cais do Porto do Rio de Janeiro zoom_out_map 65/98 Alunos de várias escolas do país visitam a Expo Brasil Sustentável, exposição montada no cais do Porto do Rio de Janeiro (Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr/VEJA/VEJA) Alunos de várias escolas do país visitam a Expo Brasil Sustentável, exposição montada no cais do Porto do Rio de Janeiro

66. Esculturas feitas de algodão fazem parte da decoração do Parque dos Atletas na Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 zoom_out_map 66/98 Esculturas feitas de algodão fazem parte da decoração do Parque dos Atletas na Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 (Marcello Casal Jr./ABr/VEJA/VEJA) Esculturas feitas de algodão fazem parte da decoração do Parque dos Atletas na Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20

67. Público durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana zoom_out_map 67/98 Público durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana (Antonio Lacerda/EFE/VEJA/VEJA) Público durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana

68. Menina brinca com as luzes durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana zoom_out_map 68/98 Menina brinca com as luzes durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana (Antonio Lacerda/EFE/VEJA/VEJA) Menina brinca com as luzes durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana

69. Estudante durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana zoom_out_map 69/98 Estudante durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana (Antonio Lacerda/EFE/VEJA/VEJA) Estudante durante exposições de "Future Project", no Forte de Copacabana

70. Índio Raoni fala com o jornalistas durante Rio+20 zoom_out_map 70/98 Índio Raoni fala com o jornalistas durante Rio+20 (Christophe Simon/AFP/VEJA/VEJA) Índio Raoni fala com o jornalistas durante Rio+20

71. Vista da primeira reunião realizada pelos índios de todo o mundo, na aldeia Kari-Oca. Indígenas apresentarão propostas estratégicas na Rio+20 zoom_out_map 71/98 Vista da primeira reunião realizada pelos índios de todo o mundo, na aldeia Kari-Oca. Indígenas apresentarão propostas estratégicas na Rio+20 (Marcelo Sayão/EFE/VEJA/VEJA) Vista da primeira reunião realizada pelos índios de todo o mundo, na aldeia Kari-Oca. Indígenas apresentarão propostas estratégicas na Rio+20

72. Criança da tribo Kayapó, na primeira reunião realizada pelos índios de todo o mundo, na aldeia Kari-Oca. Indígenas apresentarão propostas estratégicas na Rio+20 zoom_out_map 72/98 Criança da tribo Kayapó, na primeira reunião realizada pelos índios de todo o mundo, na aldeia Kari-Oca. Indígenas apresentarão propostas estratégicas na Rio+20 (Ricardo Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Criança da tribo Kayapó, na primeira reunião realizada pelos índios de todo o mundo, na aldeia Kari-Oca. Indígenas apresentarão propostas estratégicas na Rio+20

73. Vista da primeira reunião, realizada pelos índios de todo o mundo na Aldeia Kari-Oca montada em Jacarepaguá, Rio de Janeiro zoom_out_map 73/98 Vista da primeira reunião, realizada pelos índios de todo o mundo na Aldeia Kari-Oca montada em Jacarepaguá, Rio de Janeiro (Marcelo Sayão/EFE/VEJA/VEJA) Vista da primeira reunião, realizada pelos índios de todo o mundo na Aldeia Kari-Oca montada em Jacarepaguá, Rio de Janeiro

74. Indígena Xavante chega para primeira reunião realizada pelos índios de todo o mundo, na aldeia Kari-Oca. Indígenas apresentarão propostas estratégicas na Rio+20 zoom_out_map 74/98 Indígena Xavante chega para primeira reunião realizada pelos índios de todo o mundo, na aldeia Kari-Oca. Indígenas apresentarão propostas estratégicas na Rio+20 (Ricardo Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Indígena Xavante chega para primeira reunião realizada pelos índios de todo o mundo, na aldeia Kari-Oca. Indígenas apresentarão propostas estratégicas na Rio+20

75. Mostra TEDxRio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 75/98 Mostra TEDxRio+20, no Rio de Janeiro (Carolina Fernandes/Reuters/VEJA/VEJA) Mostra TEDxRio+20, no Rio de Janeiro

76. Visitantes no espaço Humanidades durante a Rio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 76/98 Visitantes no espaço Humanidades durante a Rio+20, no Rio de Janeiro (Ari Versani/AFP/VEJA/VEJA) Visitantes no espaço Humanidades durante a Rio+20, no Rio de Janeiro

77. Visitantes na exposição organizada no forte de Copacabana durante a Rio+20 zoom_out_map 77/98 Visitantes na exposição organizada no forte de Copacabana durante a Rio+20 (AFP/VEJA/VEJA) Visitantes na exposição organizada no forte de Copacabana durante a Rio+20

78. Exposição durante a Rio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 78/98 Exposição durante a Rio+20, no Rio de Janeiro (AFP/VEJA/VEJA) Exposição durante a Rio+20, no Rio de Janeiro

79. Visitantes na exposição organizada no forte de Copacabana durante a Rio+20 zoom_out_map 79/98 Visitantes na exposição organizada no forte de Copacabana durante a Rio+20 (AFP/VEJA/VEJA) Visitantes na exposição organizada no forte de Copacabana durante a Rio+20

80. Visitantes no espaço Humaninades da Rio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 80/98 Visitantes no espaço Humaninades da Rio+20, no Rio de Janeiro (AFP/VEJA/VEJA) Visitantes no espaço Humaninades da Rio+20, no Rio de Janeiro

81. Na Barra da Tijuca, homem faz manifestação durante a Rio+20 zoom_out_map 81/98 Na Barra da Tijuca, homem faz manifestação durante a Rio+20 (Ari Versani/AFP/VEJA/VEJA) Na Barra da Tijuca, homem faz manifestação durante a Rio+20

82. Navio do Greenpeace durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro zoom_out_map 82/98 Navio do Greenpeace durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro (AFP/VEJA/VEJA) Navio do Greenpeace durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro

83. Navio do Greenpeace durante a Rio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 83/98 Navio do Greenpeace durante a Rio+20, no Rio de Janeiro (veja.com/VEJA/VEJA) Navio do Greenpeace durante a Rio+20, no Rio de Janeiro

84. Sergio Cabral, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann e Izabella Teixeira na abertura da Rio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 84/98 Sergio Cabral, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann e Izabella Teixeira na abertura da Rio+20, no Rio de Janeiro (Sergio Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Sergio Cabral, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann e Izabella Teixeira na abertura da Rio+20, no Rio de Janeiro

85. Abertura da Rio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 85/98 Abertura da Rio+20, no Rio de Janeiro (Sergio Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Abertura da Rio+20, no Rio de Janeiro

86. Dilma na abertura da Rio+20 zoom_out_map 86/98 Dilma na abertura da Rio+20 (Sergio Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Dilma na abertura da Rio+20

87. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, na abertura da Rio+20 zoom_out_map 87/98 Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, na abertura da Rio+20 (Ari Versiani/AFP/VEJA/VEJA) Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, na abertura da Rio+20

88. Dilma Rousseff na abertura da Rio+20 zoom_out_map 88/98 Dilma Rousseff na abertura da Rio+20 (Roberto Stuckert Filho/PR/VEJA/VEJA) Dilma Rousseff na abertura da Rio+20

89. Visitante no espaço Humanidades 2012 na Rio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 89/98 Visitante no espaço Humanidades 2012 na Rio+20, no Rio de Janeiro (Daneil Marenco/Folhpress/VEJA/VEJA) Visitante no espaço Humanidades 2012 na Rio+20, no Rio de Janeiro

90. Espaço Humanidades 2012 na Rio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 90/98 Espaço Humanidades 2012 na Rio+20, no Rio de Janeiro (Daniel Marenco/Folhapress/VEJA/VEJA) Espaço Humanidades 2012 na Rio+20, no Rio de Janeiro

91. Visitantes no espaço Humanidades 2012 na Rio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 91/98 Visitantes no espaço Humanidades 2012 na Rio+20, no Rio de Janeiro (Daniel Marenco/Folhapress/VEJA/VEJA) Visitantes no espaço Humanidades 2012 na Rio+20, no Rio de Janeiro

92. O cônsul japonês Masaru Watanabe coloca adesivo sobre a palavra tsunami durante a Rio+20 zoom_out_map 92/98 O cônsul japonês Masaru Watanabe coloca adesivo sobre a palavra tsunami durante a Rio+20 (Antonio Lacerda/EFE/VEJA/VEJA) O cônsul japonês Masaru Watanabe coloca adesivo sobre a palavra tsunami durante a Rio+20

93. O diretor do Centro de Informações da ONU no Rio de Janeiro (Unic Rio), Giancarlo Summa, em evento da Rio+20 zoom_out_map 93/98 O diretor do Centro de Informações da ONU no Rio de Janeiro (Unic Rio), Giancarlo Summa, em evento da Rio+20 (Antonio Lacerda/EFE/VEJA/VEJA) O diretor do Centro de Informações da ONU no Rio de Janeiro (Unic Rio), Giancarlo Summa, em evento da Rio+20

94. Sha Zukang, subsecretário-geral da ONU na Rio+20 zoom_out_map 94/98 Sha Zukang, subsecretário-geral da ONU na Rio+20 (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA) Sha Zukang, subsecretário-geral da ONU na Rio+20

95. Soldados patrulham a praia de Copacabana nos preparativos da Rio+20 zoom_out_map 95/98 Soldados patrulham a praia de Copacabana nos preparativos da Rio+20 (EFE/VEJA/VEJA) Soldados patrulham a praia de Copacabana nos preparativos da Rio+20

96. Arena Socioambiental na Rio+20, no Rio de Janeiro zoom_out_map 96/98 Arena Socioambiental na Rio+20, no Rio de Janeiro (Antonio Lacerda/EFE/VEJA/VEJA) Arena Socioambiental na Rio+20, no Rio de Janeiro

97. Montagem da sede da Cúpula dos Povos, evento paralelo à Cúpula Rio +20, no Aterro Flamengo zoom_out_map 97/98 Montagem da sede da Cúpula dos Povos, evento paralelo à Cúpula Rio +20, no Aterro Flamengo (Antonio Lacerda/EFE/VEJA/VEJA) Montagem da sede da Cúpula dos Povos, evento paralelo à Cúpula Rio +20, no Aterro Flamengo