Em silêncio, diretoria do Flamengo se reúne após tragédia

A diretoria do Flamengo iniciou uma reunião na manhã deste sábado, 9, para definir ações após o incêndio que provocou dez mortes e deixou três feridos em seu Centro de Treinamento, na sexta-feira 8. Segundo interlocutores do clube, além de tentar encontrar respostas para a tragédia, o encontro deste sábado serviria para tratar de auxílio aos familiares das vítimas.

A reunião seria comandada pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, que desde sexta-feira comanda um “gabinete de crise”. A expectativa é de que, ao final do encontro, o clube se pronuncie oficialmente.

Na sexta-feira, o Flamengo optou pelo silêncio. Landim, por exemplo, fez apenas um rápido pronunciamento, sem responder a perguntas dos jornalistas. Desde as primeiras horas, contudo, o clube tem auxiliado os familiares das vítimas com transporte e hospedagem ao Rio.

O incêndio ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 8, e deixou dez jovens mortos e três feridos, todos eles jogadores das categorias de base do Flamengo. A tragédia ocorreu no centro de treinamentos do time, conhecido como Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

