Em seu berço político, Lula estreia em atos eleitorais municipais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz sua primeira participação em atos eleitorais neste sábado, 20, em São Bernardo do Campo, seu berço político. O petista foi à convenção eleitoral que lançou oficialmente a candidatura do deputado estadual Luiz Fernando (PT-SP) à prefeitura da cidade, na Grande São Paulo.

Luiz Fernando é irmão do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e terá o ex-deputado e ex-prefeito da cidade Dr. Dib (PSB) como vice na chapa. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também participou do evento.

Segundo levantamento de julho do Instituto Paraná Pesquisas, Teixeira está em quarto lugar na disputa. O favorito é o deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP), seguido por Flávia Morando (União Brasil) — sobrinha do atual prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB) — e o deputado federal Marcelo Lima (Podemos).

Retomar a prefeitura de São Bernardo do Campo é uma questão de honra para o PT, já que foi lá que Lula iniciou sua carreira política, nos anos 1970. O partido também tem candidatos em outras cidades da região metropolitana, como Guarulhos, Osasco, Santo André e São Caetano do Sul.

Continua após a publicidade

À tarde, Lula irá à convenção que oficializa a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo, com Marta Suplicy (PT) como vice. Pelo menos sete ministros devem estar no ato: Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luiz Marinho (Trabalho) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência.

Rio de Janeiro

Neste sábado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também confirma sua candidatura à reeleição em um evento pequeno na sede do partido, sem a presença de lideranças nacionais. Ele conta com o apoio do PT e de Lula. O prefeito, que lidera com folga as pesquisas, ainda não deve anunciar seu candidato a vice, mas sua preferência é por alguém do PSD, como o deputado federal Pedro Paulo e o ex-secretário da Casa Civil Eduardo Cavaliere.