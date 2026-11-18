O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deixou o Senado nesta quarta-feira sem esclarecer se seus contatos com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, tiveram alguma influência sobre as investigações da corporação. A audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Segurança Pública foi marcada pelo esvaziamento da sessão e por questionamentos sobre o afastamento de delegados responsáveis pelo caso.

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) cobrou explicações sobre a responsabilidade de Andrei pela movimentação dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes e perguntou se a participação do diretor-geral em eventos com Vorcaro poderia ter influenciado essas decisões.

Andrei atribuiu o afastamento dos investigadores a uma quebra de confiança, provocada pela recusa da equipe em apresentar uma minuta de relatório solicitada pelo diretor de Combate ao Crime Organizado da PF.

“Para surpresa de todos, não houve apresentação dessa minuta. É aí que mora a quebra de confiança. A equipe não confia no diretor e se recusa a fazer uma minuta, e o diretor perde a confiança”, afirmou.

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O chefe da PF também defendeu as revisões dos documentos, afirmando que determinaria alterações quantas vezes fossem necessárias para cumprir a Constituição e as orientações do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante a audiência, Andrei prometeu encaminhar ao presidente do STF, Edson Fachin, até as 17h30, os diálogos e relatórios relacionados à investigação, inclusive aqueles que considera inadequados.

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“Vou encaminhar o relatório ao presidente Fachin até as 17h30. Fornecerei todos os diálogos e também os relatórios que considero inadequados”, declarou.

A participação de Andrei no Senado foi confirmada na manhã desta quarta-feira, após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite anterior.

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Apesar das explicações sobre as divergências internas da PF, o diretor-geral encerrou sua participação sem responder especificamente à possibilidade de seus contatos com Vorcaro terem interferido na condução do caso Master.