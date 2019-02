Em São Paulo, ladrões fecham via para explodir caixa eletrônico

Bandidos explodiram um caixa eletrônico do banco Bradesco da Avenida Peri Ronchetti, no Jardim Peri, Zona Norte de São Paulo, por volta das 4h30 desta quinta-feira. Para atrasar a ação da polícia, os criminosos obrigaram os motoristas de um ônibus articulado da Viação Sambaíba e de um caminhão a deixarem os veículos atravessados na via.

Os bandidos, que fugiram com o dinheiro, chegaram a atirar para cima ao perceber a aproximação dos policiais. Não foi revelada a quantia levada no assalto. Por volta das 7h30, a avenida permanecia interditada nos dois sentidos.

(Com Estadão Conteúdo)