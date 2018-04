Em São Paulo, fachada do Pátio do Colégio amanhece pichada

A fachada do Pátio do Colégio, prédio de grande importância histórica localizado no centro de São Paulo, amanheceu pichada na manhã desta terça-feira, 10. A frase “Olhai por nóis (sic)”, com letras vermelhas, cobre a parte da frente da edificação. O piso ao redor da construção também ficou manchado pela tinta.

O Pátio do Colégio é um complexo histórico-cultural considerado o marco inicial da cidade de São Paulo. A construção pertence à Companhia de Jesus, ordem religiosa dos jesuítas. A Guarda Civil Metropolitana (GCM), responsável pela proteção do patrimônio público, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.