Em resposta ao Congresso, Dino manda PF ampliar investigações do orçamento secreto
Ministro determinou que corporação analisa resultado de auditorias da CGU sobre emendas
O ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a PF analise relatórios da CGU que apontaram indícios de irregularidades na aplicação de emendas parlamentares.
Dino decidiu que a corporação deve tomar as “providências devidas no âmbito de sua competência, fazendo-se a juntada em Inquéritos já existentes ou instaurando novos, a critério da autoridade policial”.
Um desses relatórios trata das transferências especiais, conhecidas como emendas Pix. Foram avaliados 15 entes federativos (cidades ou municípios), e em 14 os mecanismos de transparência foram considerados inadequados.
A outra auditoria analisa recursos enviados para o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e está sob sigilo.