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Em resposta ao Congresso, Dino manda PF ampliar investigações do orçamento secreto

Ministro determinou que corporação analisa resultado de auditorias da CGU sobre emendas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 10h48 | Atualizado em 14 jul 2026, 11h04
O ministro Flávio Dino, durante sessão do STF
O ministro Flávio Dino, durante sessão do STF (Rosinei Coutinho/STF/Divulgação)
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Em resposta ao Congresso, Dino manda PF ampliar investigações do orçamento secreto Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a PF analise relatórios da CGU que apontaram indícios de irregularidades na aplicação de emendas parlamentares.

Dino decidiu que a corporação deve tomar as “providências devidas no âmbito de sua competência, fazendo-se a juntada em Inquéritos já existentes ou instaurando novos, a critério da autoridade policial”.

Um desses relatórios trata das transferências especiais, conhecidas como emendas Pix. Foram avaliados 15 entes federativos (cidades ou municípios), e em 14 os mecanismos de transparência foram considerados inadequados.

A outra auditoria analisa recursos enviados para o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e está sob sigilo.

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