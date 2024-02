Em reduto bolsonarista no Rio, Lula critica o ex-presidente

Em sua segunda agenda do dia no estado do Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira, 6, na cidade de Belford Roxo, a construção de um instituto federal e de um hospital oncológico. Ao lado do prefeito local, Waguinho (Republicanos), o presidente criticou a gestão de seu antecessor no Planalto, no município que preferiu Jair Bolsonaro (PL) por 60% dos votos no último pleito. “Um cara ignorante como ele jamais deveria ter sido presidente da República. Devia ter ido para outro lugar e nunca mais ter saído”, afirmou.

A declaração, ao lado de Waguinho, retoma a dificuldade do presidente em ampliar sua votação e a de candidatos mais à esquerda na Baixada Fluminense. Sua aliança com o prefeito de Belford Roxo em 2022, inclusive, foi vista como crucial para frear o avanço do bolsonarismo na região. Ele é marido de Daniela Carneiro, ex-ministra do Turismo de Lula nos seis primeiros meses de governo. O apoio do prefeito, inclusive, rendeu juras de ambos os lados.

“Vocês ajudaram o presidente Lula a voltar a governar esse país. É um homem de bom coração, que gosta do povo, que se preocupa com todo cidadão brasileiro para levar pra todos eles aquilo que vai lhe proporcionar grande dignidade. Por isso podemos dizer que Deus poderosamente está sobre o presidente Lula, que tem o coração tomado por amor”, disse Waguinho em seu discurso.

“Uma cidade que tem um prefeito como Waguinho, que não tem medo dos negacionistas, não teve medo dos malucos. E resolveu me apoiar em 2022. Sou muito grato pelo que você me ajudou. E quero dizer que gratidão a gente paga com gratidão. Você é um prefeito que merece respeito. Enquanto você estiver na vida pública e precisar da mão de um companheiro, a mão de Lula estará junto para ajudar você”, retribuiu o presidente.

Pré-candidato à prefeitura de Belford Roxo, Matheus Carneiro, sobrinho do atual prefeito, também estava no palanque e foi citado por Lula. Waguinho, em segundo mandato, não poderá ser reeleito.

Protagonismo das mulheres

Muito saudadas pelo público e pelos políticos presentes, a ex-ministra Daniela Carneiro e a primeira-dama Janja também tiveram destaque no palanque. A ex-chefe da pasta do Turismo agradeceu ao período que permaneceu na Esplanada de Lula e prometeu apoio político como deputada.

Janja, por sua vez, destacou a distribuição de absorventes como política do Ministério da Saúde. “O governo federal distribuiu, nas farmácias populares, para as meninas, as mulheres, as pessoas que menstruam. Isso é muito importante porque muitas meninas acabam deixando de ir à escola porque não têm dinheiro para comprar absorvente. Ele também será distribuído nas escolas. Logo mais, vai ter nas unidades de saúde. Meninas, continuem indo para a escola. Menstruar faz parte da vida das mulheres”, disse, após ter seu nome gritado.