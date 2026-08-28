É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

Em primeiras inserções, Flávio Bolsonaro apresenta família e evita confronto com Lula

Senador também criticou falta de segurança e endividamento das famílias para atrair eleitorado

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 19h56 | Atualizado em 28 ago 2026, 20h33
Crédito: Instagram @fernanda.bolsonaro https://www.instagram.com/fernanda.bolsonaro/p/DT8V3AtDJts/
Flávio e Fernanda: família foi apresentada em primeiros programas eleitorais  (@fernanda.bolsonaro/Instagram)
Continua após publicidade
Em primeiras inserções, Flávio Bolsonaro apresenta família e evita confronto com Lula Priorizar nos meus resultados Google

As primeiras gravações de rádio e TV com propaganda eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, apresentaram o candidato, mostrar familiares e fazer referência às mulheres. A campanha do senador carioca evitou atacar o principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, ao contrário, fez diversas acusações contra o opositor. Em um primeiro momento, Flávio cita a mulher, Fernanda, e as filhas Luiza e Carol. “Todo mundo conhece o meu pai, não é? Mas minhas filhas, minha esposa, minha mãe também me fizeram ser assim, do jeito que eu sou. Então, gente, lá em casa quem manda são elas. Ainda bem que é assim”, disse ele em uma das peças que já foram ao ar nesta sexta-feira, 28.

Em uma outra gravação, Flávio diz que todos concordam que o momento do Brasil não é bom. “A gente pode mudar essa história. Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Vencer o crime e vencer esse sufoco que ninguém aguenta mais”, disse ele, o que já demonstra dois tópicos da campanha para atrair o voto feminino e também dar respostas sobre uma das preocupações que mais afligem os brasileiros na atualidade: a violência.
O candidato à Presidência da República pelo PL também faz menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro e se apresenta como “filho do Brasil” e critica a situação financeira das famílias brasileiras. “Assim como eu, você também não está satisfeito? Um Brasil da violência, das facções livres nas ruas e o povo preso dentro de casa e todo mundo endividado. Eu quero ser o presidente para a gente vencer tudo isso juntos”, diz ele em uma outra gravação.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Horário eleitoral

A propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV começou nesta sexta-feira, mas os dois blocos diários foram reservados aos candidatos a governador, senador e deputado estadual.

Continua após a publicidade

A campanha dos presidenciáveis começa neste sábado, 29, mas eles já têm direito desde hoje a veicular as suas inserções ao longo do dia. Apenas quatro presidenciáveis têm direito ao espaço: Lula, Flávio, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Os demais pertencem a partidos que não cumpriram as exigências mínimas da legislação.

Siga

Reportagem de capa de VEJA desta semana mostra como o início do horário eleitoral gratuito deve acirrar a pancadaria entre os principais candidatos, especialmente em relação a suspeitas como as que pairam sobre o filme Dark Horse, no caso de Flávio, e sobre as movimentações de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, no caso do presidente.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).