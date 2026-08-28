Em primeiras inserções, Flávio Bolsonaro apresenta família e evita confronto com Lula

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Flávio Bolsonaro (PL) estreou propaganda eleitoral na TV e rádio focando na família, mulheres e problemas como crime e endividamento. Ele evitou atacar Lula, que por sua vez fez acusações. Flávio se apresentou como “filho do Brasil” e prometeu vencer a violência e o sufoco financeiro. O horário eleitoral intensifica os debates.

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As primeiras gravações de rádio e TV com propaganda eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, apresentaram o candidato, mostrar familiares e fazer referência às mulheres. A campanha do senador carioca evitou atacar o principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, ao contrário, fez diversas acusações contra o opositor. Em um primeiro momento, Flávio cita a mulher, Fernanda, e as filhas Luiza e Carol. “Todo mundo conhece o meu pai, não é? Mas minhas filhas, minha esposa, minha mãe também me fizeram ser assim, do jeito que eu sou. Então, gente, lá em casa quem manda são elas. Ainda bem que é assim”, disse ele em uma das peças que já foram ao ar nesta sexta-feira, 28.

Em uma outra gravação, Flávio diz que todos concordam que o momento do Brasil não é bom. “A gente pode mudar essa história. Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Vencer o crime e vencer esse sufoco que ninguém aguenta mais”, disse ele, o que já demonstra dois tópicos da campanha para atrair o voto feminino e também dar respostas sobre uma das preocupações que mais afligem os brasileiros na atualidade: a violência.

O candidato à Presidência da República pelo PL também faz menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro e se apresenta como “filho do Brasil” e critica a situação financeira das famílias brasileiras. “Assim como eu, você também não está satisfeito? Um Brasil da violência, das facções livres nas ruas e o povo preso dentro de casa e todo mundo endividado. Eu quero ser o presidente para a gente vencer tudo isso juntos”, diz ele em uma outra gravação.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral Continua após a publicidade