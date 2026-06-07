Na linha de frente da reação brasileira ao novo tarifaço anunciado por Donald Trump, o chanceler Mauro Vieira condena, ao seu estilo, a ação dos filhos de Jair Bolsonaro nesse recente tarifaço de Donald Trump.

“Enquanto, nas últimas três semanas, fui duas vezes à Ásia com minha equipe para abrir mercados aos produtos brasileiros e buscar fontes de suprimento de fertilizantes para o agronegócio, afetado pelo fechamento do estreito de Ormuz, vejo com perplexidade essa nova tentativa de se criar uma crise, diz ele em Paris.

Vieira foi até a França, nesta semana, para a reunião da OCDE. Nesse clube dos países ricos, aproveitou para medir o impacto do tarifaço em outros países alvos de investigação dos Estados Unidos por trabalho forçado.

A insatisfação, segundo o chanceler, é geral, o que demonstra que o Brasil não está sozinho nos protestos contra a gestão de Trump por seu modo truculento de negociar.