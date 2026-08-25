🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

Em operação conjunta, polícias Civil e Militar miram membros do TCP no Complexo de Israel

São cumpridos dezenas de mandados de prisão contra membros da facção envolvidos em diversos delitos; até o momento, três foram detidos

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 08h57
Três policiais militares fardados, com cães farejadores, exibem grande quantidade de drogas e armas apreendidas em uma rua. No chão, sobre um pano branco, estão dezenas de tabletes de substâncias ilícitas, alguns amarelos e outros marrons, além de pacotes menores. Atrás, encostadas em uma porta de madeira, há quatro armas de fogo longas. Um banner da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está estendido no centro
Drogas e armas apreendidas no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 25/08/2026 (PCERJ/Divulgação)
Continua após publicidade
Em operação conjunta, polícias Civil e Militar miram membros do TCP no Complexo de Israel Priorizar nos meus resultados Google

As polícias Civil e Militar realizam nesta terça-feira, 25, uma operação conjunta contra o Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O conjunto de comunidades é composto por Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral. São cumpridos dezenas de mandados de prisão contra membros da facção envolvidos em diversos delitos. Até a última atualização desta reportagem, três haviam sido detidos.

“A atuação integrada demonstra a união das forças de segurança no enfrentamento às organizações criminosas e na repressão qualificada ao tráfico de drogas e aos demais crimes praticados por integrantes do TCP. A ação busca atingir diretamente a estrutura criminosa, retirar das ruas seus integrantes e enfraquecer a atuação da facção na região”, afirmou a Polícia Civil em nota.

As diligências são resultado de meses de investigações da 38ª DP (Brás de Pina), que envolveram análise de dados, cruzamento de informações, diligências de campo e coleta de provas documentais e testemunhais. Os agentes, então, identificaram a atuação de diversos integrantes da organização criminosa e a participação de cada um deles em uma série de crimes. 

Siga

+ Avenida Brasil tem manhã de medo com tráfico incendiando caminhões e pistas fechadas

Continua após a publicidade

Foram mobilizadas equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), além do Comando de Operações Especiais (COE), do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).

A operação ocorre após a Polícia Militar anunciar a ocupação do Complexo de Israel, controlado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos criminosos mais procurados no estado. Na terça-feira 24, em outra ação da PM, traficantes incendiaram dois caminhões e fecharam os dois sentidos da Avenida Brasil. Agentes do Bope, na ocasião, prenderam quatro suspeitos — um deles, com um colete com a bandeira de Israel — e apreenderam dois fuzis, duas granadas, um rádio transmissor, um colete e drogas.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
Facções
operação
Polícia
Polícia Militar
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com imagens e textos. Ao lado do celular, um ícone de árvore estilizada em verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).