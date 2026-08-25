Em operação conjunta, polícias Civil e Militar miram membros do TCP no Complexo de Israel

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Polícias Civil e Militar realizam operação conjunta no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, contra o Terceiro Comando Puro (TCP). Dezenas de mandados de prisão são cumpridos, resultado de meses de investigações que visam enfraquecer a atuação da facção na região. A ação ocorre após a PM anunciar a ocupação do complexo.

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As polícias Civil e Militar realizam nesta terça-feira, 25, uma operação conjunta contra o Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O conjunto de comunidades é composto por Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral. São cumpridos dezenas de mandados de prisão contra membros da facção envolvidos em diversos delitos. Até a última atualização desta reportagem, três haviam sido detidos.

“A atuação integrada demonstra a união das forças de segurança no enfrentamento às organizações criminosas e na repressão qualificada ao tráfico de drogas e aos demais crimes praticados por integrantes do TCP. A ação busca atingir diretamente a estrutura criminosa, retirar das ruas seus integrantes e enfraquecer a atuação da facção na região”, afirmou a Polícia Civil em nota.

As diligências são resultado de meses de investigações da 38ª DP (Brás de Pina), que envolveram análise de dados, cruzamento de informações, diligências de campo e coleta de provas documentais e testemunhais. Os agentes, então, identificaram a atuação de diversos integrantes da organização criminosa e a participação de cada um deles em uma série de crimes.

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Foram mobilizadas equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), além do Comando de Operações Especiais (COE), do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).

A operação ocorre após a Polícia Militar anunciar a ocupação do Complexo de Israel, controlado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos criminosos mais procurados no estado. Na terça-feira 24, em outra ação da PM, traficantes incendiaram dois caminhões e fecharam os dois sentidos da Avenida Brasil. Agentes do Bope, na ocasião, prenderam quatro suspeitos — um deles, com um colete com a bandeira de Israel — e apreenderam dois fuzis, duas granadas, um rádio transmissor, um colete e drogas.

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