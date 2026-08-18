Em novo livro, Luiz Fux aborda o racismo estrutural nas relações de consumo no país

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O ministro Luiz Fux, do STF, lançou seu livro “Racismo Estrutural nas Relações de Consumo”, que aborda o julgamento histórico que reconheceu o racismo estrutural no Brasil. Fux ressalta como o racismo afeta negativamente indicadores sociais da população negra e critica a inação do Estado em combater o ciclo de pobreza, afirmando que negar essa realidade é impossível.

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O ministro Luiz Fux, do STF, lançou seu mais novo livro, nesta segunda-feira, durante um evento na Universidade Zumbi dos Palmares.

Racismo Estrutural nas Relações de Consumo é uma obra que oferece ao leitor o voto de Fux no julgamento histórico em que o STF reconheceu a existência de racismo estrutural no Brasil e a ocorrência de graves violações de direitos da população negra.

Durante o Fórum Internacional do Clima, Consumo, Cuidado Negro e Cidades, Fux lembrou que, por causa do racismo, pretos e pardos concentram os piores indicadores sociais, econômicos, educacionais, de saúde, saneamento, violência e encarceramento no país.

Fux defende que a realidade hoje é diferente de antes da abolição da escravidão, quando havia uma estrutura formal contra a população negra. Para ele, as gerações pós-escravidão ficaram presas a um ciclo de pobreza, resultado da incapacidade do Estado de criar condições de melhoria.

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“Dizer que não há esse racismo histórico é negar a realidade”, diz Fux.