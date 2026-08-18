Em novo livro, Luiz Fux aborda o racismo estrutural nas relações de consumo no país
Obra foi lançada durante um evento na Universidade Zumbi dos Palmares
O ministro Luiz Fux, do STF, lançou seu mais novo livro, nesta segunda-feira, durante um evento na Universidade Zumbi dos Palmares.
Racismo Estrutural nas Relações de Consumo é uma obra que oferece ao leitor o voto de Fux no julgamento histórico em que o STF reconheceu a existência de racismo estrutural no Brasil e a ocorrência de graves violações de direitos da população negra.
Durante o Fórum Internacional do Clima, Consumo, Cuidado Negro e Cidades, Fux lembrou que, por causa do racismo, pretos e pardos concentram os piores indicadores sociais, econômicos, educacionais, de saúde, saneamento, violência e encarceramento no país.
Fux defende que a realidade hoje é diferente de antes da abolição da escravidão, quando havia uma estrutura formal contra a população negra. Para ele, as gerações pós-escravidão ficaram presas a um ciclo de pobreza, resultado da incapacidade do Estado de criar condições de melhoria.
“Dizer que não há esse racismo histórico é negar a realidade”, diz Fux.