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Brasil

Em novo livro, Luiz Fux aborda o racismo estrutural nas relações de consumo no país

Obra foi lançada durante um evento na Universidade Zumbi dos Palmares

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 10h04 | Atualizado em 18 ago 2026, 10h26
Um grupo de sete pessoas, incluindo uma mulher de turbante vermelho e saia branca e dourada, posa sorrindo em um palco com fundo vermelho. Um homem de terno azul e gravata azul vibrante está à esquerda, e outro de terno escuro segura um livro e uma flâmula preta. Uma mulher de blazer bege e um homem de chapéu panamá e camisa estampada completam o grupo central. Uma mulher de vestido cinza está à direita.
"Racismo Estrutural nas Relações de Consumo" é uma obra que oferece ao leitor o voto de Fux no julgamento histórico em que o STF reconheceu a existência de racismo estrutural no Brasil (./Divulgação)
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Em novo livro, Luiz Fux aborda o racismo estrutural nas relações de consumo no país Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Luiz Fux, do STF, lançou seu mais novo livro, nesta segunda-feira, durante um evento na Universidade Zumbi dos Palmares.

Racismo Estrutural nas Relações de Consumo é uma obra que oferece ao leitor o voto de Fux no julgamento histórico em que o STF reconheceu a existência de racismo estrutural no Brasil e a ocorrência de graves violações de direitos da população negra.

Durante o Fórum Internacional do Clima, Consumo, Cuidado Negro e Cidades, Fux lembrou que, por causa do racismo, pretos e pardos concentram os piores indicadores sociais, econômicos, educacionais, de saúde, saneamento, violência e encarceramento no país.

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Fux defende que a realidade hoje é diferente de antes da abolição da escravidão, quando havia uma estrutura formal contra a população negra. Para ele, as gerações pós-escravidão ficaram presas a um ciclo de pobreza, resultado da incapacidade do Estado de criar condições de melhoria.

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“Dizer que não há esse racismo histórico é negar a realidade”, diz Fux.

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