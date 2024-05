Em novo boletim, Defesa do RS divulga 55 mortos e 74 desaparecidos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou na noite deste sábado, 4, um novo relatório com os dados de mortos, desabrigados e desaparecidos nas enchentes que vitimam o Vale do Guaíba desde a última quarta-feira, 1º. O órgão afirma que há 55 mortos — dois a menos do que o balanço do meio-dia. O número de desaparecidos subiu para 74 e o de feridos para 107.

De acordo com esse novo balanço divulgado, há 69.242 pessoas desalojadas, mais do que o dobro do número divulgado no começo da tarde. O número de pessoas afetadas passou do meio milhão (510.585) e a quantidade de municípios atingidos subiu de 300 para 317. Sete óbitos ainda estão sob investigação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse que a tendência é que as estatísticas se agravem na medida em que o socorro avance sobre áreas de acesso mais difícil.

No boletim, a Defesa afirma que há 13.324 pessoas em abrigos. Depois da reunião da Sala de Situação, entidade criada pelo governo federal para centralizar os esforços no socorro às vítimas da catástrofe, o general do Comando Militar Sul, Hertz Pires do Nascimento, disse que a região está precisando de doações de colchões, roupa de cama e banho. O governo vai liberar 600 milhões de reais para ajuda ao Rio Grande do Sul.

Durante a tarde, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), pediu à população que racione água. Quatro das seis estações de tratamento não estão funcionando e uma delas, em Ilhas (zona norte da cidade), teve sua estrutura arrastada pelas chuvas. As duas que permanecem funcionando estão em ritmo reduzido.

Continua após a publicidade

A Defesa Civil também emitiu um alerta sobre o uso de drones. Os equipamentos, usados para registrar imagens aéreas, atrapalham o tráfego de aeronaves das forças de segurança que agem prestando socorro na região.

Veja as cidades onde os óbitos foram confirmados pela Defesa:

Bento Gonçalves (3)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Caxias do Sul (4)

Encantado (1)

Farroupilha (1)

Forquetinha (2)

Gramado (6)

Itaara (1)

Lajeado (1)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Putinga (1)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (3)

Santa Maria (6)

São João do Polêsine (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Taquara (2)

Três Coroas (1)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)