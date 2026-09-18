Em momento de fúria na prisão, Vorcaro ameaça explodir fatos sobre ministros do STF

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Daniel Vorcaro, guardião de segredos da República, enviou um recado ao STF: se seu pai, Henrique Vorcaro, não for liberado da prisão por problemas de saúde, ele revelará fatos comprometedores sobre poderosos. O banqueiro alega ter provas e se sente abandonado, convicto de que não há sistema independente para sua delação.

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Guardião dos podres da República, Daniel Vorcaro enviou recentemente um recado ao STF. Se seu pai, o empresário Henrique Vorcaro, não for colocado em liberdade para tratar graves problemas de saúde — sofre de diverticulite –, ele revelará fatos sobre diferentes poderosos.

Vorcaro, segundo interlocutor de sua defesa, está convencido de que foi “abandonado para morrer na prisão”, diante de tantos segredos. Como, na visão dele, há comprometimento da PGR, da Polícia Federal e de boa parte do STF, o banqueiro não acredita que haja um sistema independente para possibilitar sua delação.

O dono do Master teria fotos, recibos de pagamentos e outros papeis que desmentiriam, por exemplo, seu suposto distanciamento de figuras do STF, da PGR e da PF e confirmariam, com detalhes, o que já é público. “Daniel não tem nada a perder”, diz esse interlocutor.

Há mais de noventa dias preso, Henrique Vorcaro pediu, na quarta, ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, que destrave o caso dele para que o ministro André Mendonça analise o pedido de prisão domiciliar humanitária.

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A Polícia Federal também marcou o interrogatório do pai do banqueiro para dia 30 de setembro, quando ele falará sobre a famosa “A Turma” e sobre “Os Meninos”, grupos que atuavam para espionar e intimidar adversários da família.

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