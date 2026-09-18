Em momento de fúria na prisão, Vorcaro ameaça explodir fatos sobre ministros do STF
Convencido de que está condenado a permanecer isolado na prisão, banqueiro fez chegar ao Supremo que pode fazer revelações ao país
Guardião dos podres da República, Daniel Vorcaro enviou recentemente um recado ao STF. Se seu pai, o empresário Henrique Vorcaro, não for colocado em liberdade para tratar graves problemas de saúde — sofre de diverticulite –, ele revelará fatos sobre diferentes poderosos.
Vorcaro, segundo interlocutor de sua defesa, está convencido de que foi “abandonado para morrer na prisão”, diante de tantos segredos. Como, na visão dele, há comprometimento da PGR, da Polícia Federal e de boa parte do STF, o banqueiro não acredita que haja um sistema independente para possibilitar sua delação.
O dono do Master teria fotos, recibos de pagamentos e outros papeis que desmentiriam, por exemplo, seu suposto distanciamento de figuras do STF, da PGR e da PF e confirmariam, com detalhes, o que já é público. “Daniel não tem nada a perder”, diz esse interlocutor.
Há mais de noventa dias preso, Henrique Vorcaro pediu, na quarta, ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, que destrave o caso dele para que o ministro André Mendonça analise o pedido de prisão domiciliar humanitária.
A Polícia Federal também marcou o interrogatório do pai do banqueiro para dia 30 de setembro, quando ele falará sobre a famosa “A Turma” e sobre “Os Meninos”, grupos que atuavam para espionar e intimidar adversários da família.