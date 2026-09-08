Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula no 2º turno em estado-chave das eleições, mostra pesquisa

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Em Minas Gerais, palco crucial para eleições presidenciais, uma pesquisa Quaest revela que Flávio Bolsonaro ultrapassou Lula em cenário de 2º turno simulado. O senador do PL agora lidera com 40% das intenções de voto contra 37% do petista, mostrando uma tendência de alta para Bolsonaro e queda para Lula desde agosto de 2025.

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Desde a primeira eleição presidencial no pós-Ditadura Militar, em 1989, todo candidato eleito venceu em Minas Gerais — tornando o estado alvo entre os postulantes ao cargo máximo da República. Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, Flávio Bolsonaro (PL) passou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em território mineiro, de acordo com cenário de 2º turno simulado pelo instituto.

Os números da Quaest apresentados nesta terça são: Flávio tem 40% das intenções de voto no segundo turno em Minas Gerais, enquanto Lula soma 37%. Pela margem de erro, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Branco/nulo/não vai votar somam 15%. Indecisos representam 8%. No comparativo com a pesquisa anterior, o senador carioca saltou de 35% para o índice atual. O petista que busca a reeleição para o quarto mandato oscilou dentro da margem de erro (de 38 para 37%).

Ainda segundo os números da Quaest, a queda de Lula ocorre desde agosto do ano passado, quando o atual chefe do Poder Executivo federal contava com 42% das intenções de voto em território mineiro. Nas pesquisas seguintes caiu para 39%, 38% e agora 37%. Já Flávio Bolsonaro estava com 33% há um ano e um mês. De lá para cá, subiu para 36%, oscilou para baixo com índice de 35%, e agora tem 40%. Entre agosto de 2025 e agora, os indecisos saltaram de 2% para 8%.

Continua após a publicidade A Quaest foi contratada pela Globo e entrevistou 1.506 eleitores com idades a partir dos 16 anos. As entrevistas foram realizadas entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-04716/2026. Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral Continua após a publicidade