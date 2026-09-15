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Em mensagem na PGR, Gonet acusa Mendonça de ‘vasculhar mensagens’ no caso Master

Chefe da PGR vai ter que apresentar parecer em processo que envolve o magistrado no Supremo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 20h38 | Atualizado em 15 set 2026, 22h23
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno cinza, gravata verde-água e toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom, com expressão séria, olhando para frente. Um microfone está à sua frente, e um notebook aberto sobre a mesa. Outras pessoas, desfocadas, aparecem ao fundo.
O ministro André Mendonça - 15/09/2026 (Rosinei Coutinho/STF/Divulgação)
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Ao apresentar, nesta terça, sua defesa ao Conselho Superior do Ministério Público, o chefe da PGR, Paulo Gonet, citou a fala do ministro André Mendonça, no plenário do STF, sobre a ausência de fatos ilegais nas mensagens de Daniel Vorcaro que citam o procurador-geral.

Num breve texto, Gonet se refere a Mendonça como o “ministro que vasculhou mensagens com meu nome”, numa acusação de que o magistrado teria, de fato, adotado condutas ilegais na condução do caso Master. Gonet, na prática, parece antecipar entendimento do parecer que terá de elaborar na PGR sobre a conduta de Mendonça no processo movido por Alexandre de Moraes.

“Não é do meu feitio participar de debates públicos fora do lugar adequado para serem travados. Mesmo diante do reconhecimento pelo ministro que vasculhou mensagens com meu nome de que nada existe em meu desabono, mandei as informações que o CSMPF me solicitou”, escreveu Gonet.

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Captura de tela de um e-mail de Paulo Gustavo Gonet Branco para institucional, com o título Colegas, abordando momentos conturbados e reafirmando compromisso com a Procuradoria-Geral da República
(./Divulgação)
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