Em mensagem na PGR, Gonet acusa Mendonça de ‘vasculhar mensagens’ no caso Master

Ao apresentar, nesta terça, sua defesa ao Conselho Superior do Ministério Público, o chefe da PGR, Paulo Gonet, citou a fala do ministro André Mendonça, no plenário do STF, sobre a ausência de fatos ilegais nas mensagens de Daniel Vorcaro que citam o procurador-geral.

Num breve texto, Gonet se refere a Mendonça como o “ministro que vasculhou mensagens com meu nome”, numa acusação de que o magistrado teria, de fato, adotado condutas ilegais na condução do caso Master. Gonet, na prática, parece antecipar entendimento do parecer que terá de elaborar na PGR sobre a conduta de Mendonça no processo movido por Alexandre de Moraes.

“Não é do meu feitio participar de debates públicos fora do lugar adequado para serem travados. Mesmo diante do reconhecimento pelo ministro que vasculhou mensagens com meu nome de que nada existe em meu desabono, mandei as informações que o CSMPF me solicitou”, escreveu Gonet.

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O raio-x dos ministros do STF