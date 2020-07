Em meio à pandemia, Petrópolis fecha bar disfarçado de pet shop

A Prefeitura de Petrópolis interditou e multou um bar que recebia clientes por meio de uma passagem em um pet shop, em meio à pandemia de coronavírus. Funcionários das secretarias da Fazenda, de Segurança, Serviços e Ordem Pública e do Procon chegaram ao local na noite de sexta-feira, 26, durante uma operação para fiscalizar a reabertura das atividades econômicas na cidade. Dezesseis pessoas estavam aglomeradas dentro dos menos de 20 metros quadrados do bar no momento da ação.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais (veja abaixo) mostra os servidores se deparando com a porta do “Bar do Zói” fechada, enquanto o petshop “Ração do Zói”, ao lado, estava aberto, com uma passagem para o bar, que pertence ao mesmo dono. As lojas de artigos e alimentos para animais são consideradas serviços essenciais, e por isso podem abrir na cidade desde o início da pandemia. A prefeitura já havia recebido denúncias sobre o funcionamento clandestino do bar por meio da loja. O estabelecimento foi multado em 800 reais no dia da Operação Faça Sua Parte.

Bar disfarçado de petshop. Eeee Brasil pic.twitter.com/RqCsMRmCwY — Lucas Rohan (@lucasrohan) June 30, 2020

Segundo a gestão municipal, o bar tem alvará de funcionamento, mas o pet shop apresentou apenas CNPJ e não tem alvará. Os fiscais da prefeitura voltaram ao local nesta terça-feira, 30, e aplicaram uma nova multa, porque a loja de artigos para animais estava funcionando sem a permissão. Uma nova multa foi aplicada pela Secretaria de Serviços e Ordem Pública, de 1.600 reais, valor dobrado em relação à anterior por reincidência, e o Procon também aplicará uma multa. O pet shop foi interditado.