Em meio a novo atrito com Moraes, Jair Bolsonaro recebe uma boa notícia do STF

O ministro Nunes Marques, do STF, arquivou nesta terça-feira uma queixa-crime apresentada em 2021 por parlamentares de esquerda contra o então presidente Jair Bolsonaro.

O grupo de deputados federais acusou Bolsonaro de advocacia administrativa e corrupção ativa, por ter defendido, em diálogo gravado com o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), a ampliação do escopo da CPI da Pandemia, para apurar também a atuação de governadores e prefeitos, e a pressão por impeachment de ministros do STF.

Ainda em 2021, a PGR defendeu o arquivamento do pedido, argumentando que era uma “conversa informal e privada” e que Bolsonaro manifestou sua “perspectiva pessoal”.

Somente agora, contudo, Nunes Marques acolheu o pedido.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

“Não há como recusar a promoção de arquivamento realizada pelo Ministério Público, notadamente quando fundamentada na manifestação da Procuradoria Geral da República no sentido da ausência de elementos”, avaliou o ministro.

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Foi uma rara boa notícia para Bolsonaro vinda do STF.

O ex-presidente está em prisão domiciliar, cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu por sua condenação pela trama golpista.

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Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu por 90 dias o direito de visitação do senador Flávio Bolsonaro, após ele divulgar uma carta escrita pelo pai.