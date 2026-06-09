Em meio a luxo, empresário do mercado financeiro é preso por não pagar pensão a filhas
João Pedro Marcondes Ferraz Fabbriani tenta reduzir valor pago para duas herdeiras
Apontado como dono de um estilo de vida marcado por viagens internacionais, carros de luxo, joias, relógios milionários e imóveis em áreas nobres, o empresário e economista João Pedro Marcondes Ferraz Fabbriani foi alvo de mandado de prisão por não pagar a pensão das filhas. Segundo registro de ocorrência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, obtido pela coluna GENTE, o mandado foi cumprido em 29 de maio, na 13ª Delegacia de Polícia, em Ipanema. O documento aponta João Pedro como preso em razão de mandado expedido pela 12ª Vara de Família da Capital. A prisão, no entanto, foi revogada no mesmo dia. No alvará de soltura, o juízo afirma que houve comprovação de pagamento do débito e determina a expedição urgente da ordem de liberdade.
O episódio ocorre em meio a uma ação revisional de alimentos ,na qual João Pedro tenta reduzir a pensão paga às duas filhas menores, do casamento com a médica Anna Carolina Georgiadis Germano. Nas contrarrazões apresentadas ao Tribunal, a defesa das crianças afirma que “ele tenta se apresentar como alguém sem recursos, mas sustenta que a realidade seria outra: a de um homem com acesso a um padrão de vida incompatível com a renda que declara”.
No processo, João Pedro afirma receber 7.612,45 reais mensais e pede que a obrigação alimentar seja reduzida para 25% de seus rendimentos líquidos. Na prática, segundo a defesa das filhas, isso equivaleria a cerca de 1.903,11 reais por mês. Ele também busca substituir obrigações pagas diretamente, como escola, matrícula e plano de saúde, por pagamento em dinheiro.
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A defesa das meninas contesta a alegação de dificuldade financeira e aponta uma série de elementos que, segundo ela, revelaria capacidade econômica elevada. Entre eles, estão a residência em endereço de alto padrão no Jardim Pernambuco, no Leblon, condomínio considerado um dos mais exclusivos do Rio, além de viagens internacionais, passeios de iate e presença em clubes restritos. Os documentos também citam publicações atribuídas à atual mulher de João Pedro, Antônia Galdeano, nas quais aparecem viagens luxuosas à Sardenha, África e Nova York. Além de itens de alto valor, como bolsas Hermès, joias e relógios Richard Mille.
João Pedro é sócio-administrador de empresas, entre elas a Trocka Corretora de Câmbio Ltda. e a Terral Capital Participações Ltda., que juntas teriam capital social de 1,7 milhão de reais. Procurado, o advogado de João Pedro ainda não se manifestou.