Em meio a luxo, empresário do mercado financeiro é preso por não pagar pensão a filhas

Ler Resumo





João Pedro Fabbriani, empresário conhecido por vida de luxo, foi preso por não pagar pensão das filhas. Ele tenta reduzir o valor, alegando renda de R$ 7 mil, mas a defesa das crianças aponta um padrão de vida incompatível, com imóveis em áreas nobres, viagens e itens milionários. A prisão foi revogada após o débito ser quitado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Apontado como dono de um estilo de vida marcado por viagens internacionais, carros de luxo, joias, relógios milionários e imóveis em áreas nobres, o empresário e economista João Pedro Marcondes Ferraz Fabbriani foi alvo de mandado de prisão por não pagar a pensão das filhas. Segundo registro de ocorrência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, obtido pela coluna GENTE, o mandado foi cumprido em 29 de maio, na 13ª Delegacia de Polícia, em Ipanema. O documento aponta João Pedro como preso em razão de mandado expedido pela 12ª Vara de Família da Capital. A prisão, no entanto, foi revogada no mesmo dia. No alvará de soltura, o juízo afirma que houve comprovação de pagamento do débito e determina a expedição urgente da ordem de liberdade.

O episódio ocorre em meio a uma ação revisional de alimentos ,na qual João Pedro tenta reduzir a pensão paga às duas filhas menores, do casamento com a médica Anna Carolina Georgiadis Germano. Nas contrarrazões apresentadas ao Tribunal, a defesa das crianças afirma que “ele tenta se apresentar como alguém sem recursos, mas sustenta que a realidade seria outra: a de um homem com acesso a um padrão de vida incompatível com a renda que declara”.

No processo, João Pedro afirma receber 7.612,45 reais mensais e pede que a obrigação alimentar seja reduzida para 25% de seus rendimentos líquidos. Na prática, segundo a defesa das filhas, isso equivaleria a cerca de 1.903,11 reais por mês. Ele também busca substituir obrigações pagas diretamente, como escola, matrícula e plano de saúde, por pagamento em dinheiro.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A defesa das meninas contesta a alegação de dificuldade financeira e aponta uma série de elementos que, segundo ela, revelaria capacidade econômica elevada. Entre eles, estão a residência em endereço de alto padrão no Jardim Pernambuco, no Leblon, condomínio considerado um dos mais exclusivos do Rio, além de viagens internacionais, passeios de iate e presença em clubes restritos. Os documentos também citam publicações atribuídas à atual mulher de João Pedro, Antônia Galdeano, nas quais aparecem viagens luxuosas à Sardenha, África e Nova York. Além de itens de alto valor, como bolsas Hermès, joias e relógios Richard Mille.

Continua após a publicidade

João Pedro é sócio-administrador de empresas, entre elas a Trocka Corretora de Câmbio Ltda. e a Terral Capital Participações Ltda., que juntas teriam capital social de 1,7 milhão de reais. Procurado, o advogado de João Pedro ainda não se manifestou.