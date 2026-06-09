🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Brasil

Em meio a luxo, empresário do mercado financeiro é preso por não pagar pensão a filhas

João Pedro Marcondes Ferraz Fabbriani tenta reduzir valor pago para duas herdeiras

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Giovanna Fraguito Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 9 jun 2026, 15h26
João Pedro Marcondes Ferraz Fabbriani
João Pedro Marcondes Ferraz Fabbriani (./Reprodução)
Continua após publicidade
Em meio a luxo, empresário do mercado financeiro é preso por não pagar pensão a filhas Priorize VEJA no Google

Apontado como dono de um estilo de vida marcado por viagens internacionais, carros de luxo, joias, relógios milionários e imóveis em áreas nobres, o empresário e economista João Pedro Marcondes Ferraz Fabbriani foi alvo de mandado de prisão por não pagar a pensão das filhas. Segundo registro de ocorrência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, obtido pela coluna GENTE, o mandado foi cumprido em 29 de maio, na 13ª Delegacia de Polícia, em Ipanema. O documento aponta João Pedro como preso em razão de mandado expedido pela 12ª Vara de Família da Capital. A prisão, no entanto, foi revogada no mesmo dia. No alvará de soltura, o juízo afirma que houve comprovação de pagamento do débito e determina a expedição urgente da ordem de liberdade.

O episódio ocorre em meio a uma ação revisional de alimentos ,na qual João Pedro tenta reduzir a pensão paga às duas filhas menores, do casamento com a médica Anna Carolina Georgiadis Germano. Nas contrarrazões apresentadas ao Tribunal, a defesa das crianças afirma que “ele tenta se apresentar como alguém sem recursos, mas sustenta que a realidade seria outra: a de um homem com acesso a um padrão de vida incompatível com a renda que declara”.

No processo, João Pedro afirma receber 7.612,45 reais mensais e pede que a obrigação alimentar seja reduzida para 25% de seus rendimentos líquidos. Na prática, segundo a defesa das filhas, isso equivaleria a cerca de 1.903,11 reais por mês. Ele também busca substituir obrigações pagas diretamente, como escola, matrícula e plano de saúde, por pagamento em dinheiro.

Siga

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A defesa das meninas contesta a alegação de dificuldade financeira e aponta uma série de elementos que, segundo ela, revelaria capacidade econômica elevada. Entre eles, estão a residência em endereço de alto padrão no Jardim Pernambuco, no Leblon, condomínio considerado um dos mais exclusivos do Rio, além de viagens internacionais, passeios de iate e presença em clubes restritos. Os documentos também citam publicações atribuídas à atual mulher de João Pedro, Antônia Galdeano, nas quais aparecem viagens luxuosas à Sardenha, África e Nova York. Além de itens de alto valor, como bolsas Hermès, joias e relógios Richard Mille.

Continua após a publicidade

João Pedro é sócio-administrador de empresas, entre elas a Trocka Corretora de Câmbio Ltda. e a Terral Capital Participações Ltda., que juntas teriam capital social de 1,7 milhão de reais. Procurado, o advogado de João Pedro ainda não se manifestou.

Publicidade
TAGS:
Empresários
Gente
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).