Em meio a escândalo no STF, Senado impede discursos de senadores no plenário da Casa

Quando Jair Bolsonaro foi preso por ordem de Alexandre de Moraes, em agosto de 2025, senadores bolsonaristas promoveram um motim no plenário do Senado para protestarem contra a decisão. Acorrentados, os parlamentares exigiam impeachment de Moraes e foram alvos de críticas por tentarem sequestrar a tribuna de Ruy Barbosa em um momento tão delicado para a República.

“A ocupação das Mesas Diretoras das Casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos”, disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na ocasião.

Nesta semana, senadores denunciaram outro motim no Congresso. O plenário foi trancado à chave, segundo o senador Carlos Viana, a mando do próprio presidente da Casa.

O motivo da interdição da tribuna do Senado, na visão de Viana, seria a disposição do chefe do Legislativo de silenciar discursos críticos de senadores contra a demora na análise de pedidos de impeachment na Casa e o show de horrores protagonizado pelo STF na terça, quando ministros barraram a abertura de uma investigação contra Moraes, amigo do presidente do Senado.

Continua após a publicidade

O Senado está em recesso branco por causa das eleições. Como diferentes parlamentares estão em plena campanha, o Congresso normalizou esse rito exótico pelo qual deputados e senadores são remunerados, mas não trabalham. No Parlamento, no entanto, não deveria haver obstáculos para parlamentares que desejam parlar.

Sessões de discursos, ainda que majoritariamente ignoradas pelas audiências em tempos de campanha eleitoral, sempre ocorreram no Senado em tempos de campanha. Impedir a realização de sessões e barrar discursos de senadores com portas fechadas à chave é “algo inusitado e alheio aos princípios democráticos”, como disse Alcolumbre no ano passado.

Continua após a publicidade

Pode-se questionar o conteúdo dos discursos e as intenções dos senadores que desejam usar a tribuna, mas não impedir um parlamentar eleito de discursar. O Senado pode suspender votações em períodos eleitorais, mas não pode impedir parlamentares de usar a tribuna.

Sinal de um país em que os pesos e contrapesos da República foram danificados por inconfessos interesses comprados por Daniel Vorcaro, o banqueiro investigado por ser financiador de festas com garotas de programa da Suíça e pagamentos de propina — no Brasil e no exterior — a diferentes autoridades da República.