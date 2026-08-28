Em meio a desgaste por Lulinha, diretor da PF defende ‘atuação imparcial’

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Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, destacou a autonomia e a imparcialidade da corporação em formatura de novos agentes. Ele reafirmou o compromisso com a legalidade e o combate ao crime, em meio a investigações sensíveis que envolvem o filho do presidente. Uma postura para defender a instituição de ataques.

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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participou nesta sexta-feira, 28, da formatura de novos agentes da PF. Durante a cerimônia, ele destacou que a corporação opera com autonomia e que as ações são fundamentadas na Constituição e leis vigentes.

Sem citar diretamente o caso Lulinha, Andrei reforçou o compromisso com a legalidade e com o combate rigoroso ao crime organizado. “Uma atuação técnica, imparcial e livre de qualquer viés político é o que nos permite defender nossa instituição de qualquer ataque, não importa de onde venha”, declarou o chefe da PF.

A corporação, subordinada ao Ministério da Justiça, está sob pressão devido ao avanço das investigações que envolvem o filho do presidente da República, que é suspeito de participar de um esquema de tráfico de influência. Em meio ao momento turbulento, o diretor-geral da PF busca posicionar a instituição como protetora dos interesses da sociedade brasileira.