Em meio a desgaste por Lulinha, diretor da PF defende ‘atuação imparcial’
Em formatura de agentes, diretor da PF, Andrei Rodrigues, destaca autonomia da corporação em meio a pressões
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participou nesta sexta-feira, 28, da formatura de novos agentes da PF. Durante a cerimônia, ele destacou que a corporação opera com autonomia e que as ações são fundamentadas na Constituição e leis vigentes.
Sem citar diretamente o caso Lulinha, Andrei reforçou o compromisso com a legalidade e com o combate rigoroso ao crime organizado. “Uma atuação técnica, imparcial e livre de qualquer viés político é o que nos permite defender nossa instituição de qualquer ataque, não importa de onde venha”, declarou o chefe da PF.
A corporação, subordinada ao Ministério da Justiça, está sob pressão devido ao avanço das investigações que envolvem o filho do presidente da República, que é suspeito de participar de um esquema de tráfico de influência. Em meio ao momento turbulento, o diretor-geral da PF busca posicionar a instituição como protetora dos interesses da sociedade brasileira.