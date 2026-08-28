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Em meio a desgaste por Lulinha, diretor da PF defende ‘atuação imparcial’

Em formatura de agentes, diretor da PF, Andrei Rodrigues, destaca autonomia da corporação em meio a pressões

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 15h19 | Atualizado em 28 ago 2026, 15h19
Homem de meia-idade, barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata escura, fala em um microfone preto, com expressão séria e olhar fixo. O fundo é bege com padrões geométricos
O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues  (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participou nesta sexta-feira, 28, da formatura de novos agentes da PF. Durante a cerimônia, ele destacou que a corporação opera com autonomia e que as ações são fundamentadas na Constituição e leis vigentes.

Sem citar diretamente o caso Lulinha, Andrei reforçou o compromisso com a legalidade e com o combate rigoroso ao crime organizado. “Uma atuação técnica, imparcial e livre de qualquer viés político é o que nos permite defender nossa instituição de qualquer ataque, não importa de onde venha”, declarou o chefe da PF.

A corporação, subordinada ao Ministério da Justiça, está sob pressão devido ao avanço das investigações que envolvem o filho do presidente da República, que é suspeito de participar de um esquema de tráfico de influência. Em meio ao momento turbulento, o diretor-geral da PF busca posicionar a instituição como protetora dos interesses da sociedade brasileira.

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