Em meio a crise, STF tem sessão plenária nesta quarta-feira

Ainda imerso em uma crise sem precedentes, o STF tem uma sessão plenária marcada para a tarde desta quarta-feira.

Caso o julgamento não seja cancelado — como ocorreu com três dos quatro encontros regulares nas últimas duas semanas — o primeiro item da pauta discute a unificação de prazos de licença-maternidade biológica e adotiva.

Será uma oportunidade de a Corte demonstrar um ar de normalidade em meio à intensa troca de acusações entre diversos de seus integrantes.

Inicialmente, estava marcado para esta quarta um processo que discute a conduta do ministro André Mendonça na condução das investigações sobre o Banco Master e fraudes no INSS.

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Entretanto, o presidente do STF, Edson Fachin, adiou o julgamento devido a um pedido de vista, na semana passada, na sessão que começou a analisar o relatório da PF que detalhou o relacionamento entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.