Em meio a crise no STF, Fachin cancela sessão de julgamento

O presidente do STF, Edson Fachin, cancelou a sessão de julgamento que ocorreria no plenário na tarde desta quarta-feira. A medida ocorre em meio a uma crise sem precedentes entre os ministros da Corte.

A medida foi tomada após a decisão do ministro Flávio Dino revertendo o afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que havia sido determinado na véspera por André Mendonça.

A Corte já vive um clima de guerra desde a semana passada, depois de André Mendonça enviar à PGR e retirar o sigilo de um relatório da PF que detalhou a relação entre Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Como resposta, Moraes enviou a Fachin outro relatório da PF e afirmou que há indícios de crimes de Mendonça.

Continua após a publicidade

Fachin vai analisar os dois casos e deu prazo para os envolvidos se manifestarem. Entretanto, as duas decisões envolvendo Andrei atrapalharam os esforços de apaziguação.