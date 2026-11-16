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Em meio à crise na PF, Andrei Rodrigues reage a críticas e acusa adversários de cobiçar comando da corporação

Diretor-geral nega interferência nas investigações do Banco Master e atribui ataques à disputa por cargos estratégicos

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 12h12
Homem de meia-idade, barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata escura, fala em um microfone preto, com expressão séria e olhar fixo. O fundo é bege com padrões geométricos
O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues  (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Em meio à crise na PF, Andrei Rodrigues reage a críticas e acusa adversários de cobiçar comando da corporação Priorize VEJA no Google

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reagiu nesta segunda-feira às críticas à sua gestão e negou a existência de uma crise interna na corporação. Em discurso durante a cerimônia do Dia do Policial Federal, em Brasília, ele atribuiu os ataques à disputa por cargos estratégicos e pelo comando da instituição, em meio ao desgaste provocado pelo afastamento de dois delegados envolvidos nas investigações sobre o Banco Master.

Sem citar nomes, Andrei afirmou que integrantes isolados da instituição tentam se sobrepor à corporação e questionou os interesses por trás das críticas à sua atuação. O diretor também rejeitou as acusações de perda de autonomia da PF e defendeu a condução técnica e imparcial das investigações.

“Não se pode conceber que vozes isoladas queiram se achar maiores que a Polícia Federal”, afirmou.

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O discurso ocorre após o afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes de funções de coordenação na área responsável pelo combate à corrupção e aos crimes financeiros. Ambos participaram da elaboração de relatórios sobre menções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) encontradas nas investigações relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

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A direção da PF considerou que os delegados extrapolaram suas atribuições na elaboração dos documentos e determinou que os relatórios fossem refeitos. Oficialmente, as mudanças nos cargos foram atribuídas a uma reestruturação administrativa.

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O episódio aprofundou o embate entre Andrei e a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), que questionou os afastamentos e cobrou esclarecimentos sobre a determinação de refazer os documentos. O diretor-geral, por sua vez, desligou-se da entidade após mais de duas décadas de filiação.

Durante a cerimônia, Andrei também afirmou que não pretende ceder às pressões contra sua gestão.

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“Por mais que ataquem a instituição e a mim e aos meus familiares diretamente, não irão me intimidar, porque sabemos o que está por trás de tudo, a cobiça a cargos estratégicos e o comando da nossa instituição”, declarou.

A crise ocorre em um momento de movimentações políticas em torno do futuro comando da PF e da possível criação de um Ministério da Segurança Pública pelo governo Lula

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