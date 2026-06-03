O ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento a ação penal na qual o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é réu devido a sua atuação em favor de sanções e tarifas dos Estados Unidos ao Brasil.

Em seguida, o presidente da Primeira Turma, Flávio Dino, marcou a análise para o dia 16 de junho, de forma presencial.

O julgamento ocorrera em meio à discussão sobre a possível imposição pelo governo americano de novas taxas contra o Brasil. Dessa vez, está em destaque a atuação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que esteve com o presidente Donald Trump na semana passada.

Na ação penal que será analisada, a PGR pediu a condenação de Eduardo, que é acusado de coação no curso do processo. A suspeita é de que ele tenha atuado para impedir o andamento do processo que terminou com a condenação do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela trama golpista.

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Já a Defensoria Pública da União, responsável pela defesa do ex-deputado, solicitou sua absolvição. O argumento é de que foi apresentada uma ligação entre as ações de Eduardo e as medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos.