Em gesto institucional, Tarcísio sai em defesa de Marina Silva após episódio na capital

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A deputada Marina Silva foi hostilizada em São Paulo, e o governador Tarcísio de Freitas repudiou veementemente a agressão. Ele manifestou solidariedade à ambientalista, defendeu a liberdade de expressão, mas condenou a intimidação, pedindo uma rigorosa investigação policial para identificar e punir os envolvidos.

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Após a deputada federal e candidata ao Senado Marina Silva (REDE-SP) ter sido vítima de um episódio de violência política nesta segunda-feira, 17,em agenda no centro de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) repudiou a tentativa de agressão.

O chefe do Executivo paulista também manifestou solidariedade à ambientalista. Para Tarcísio, embora o direito ao protesto e a liberdade de expressão sejam assegurados constitucionalmente, não há espaço para atos de intimidação no processo eleitoral.

O governador, candidato à reeleição, defendeu que as forças policiais realizem uma investigação rigorosa sobre o caso para identificar e punir os envolvidos na forma da lei.

Nesta terça-feira, 18, Marina Silva cumpre agenda no Grande ABC, enquanto Tarcísio de Freitas participa de sabatina na TV Record.

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