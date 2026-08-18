Em gesto institucional, Tarcísio sai em defesa de Marina Silva após episódio na capital
Governador reage a hostilidades contra a ex-ministra, condena a violência política e cobra rigor da lei
Após a deputada federal e candidata ao Senado Marina Silva (REDE-SP) ter sido vítima de um episódio de violência política nesta segunda-feira, 17,em agenda no centro de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) repudiou a tentativa de agressão.
O chefe do Executivo paulista também manifestou solidariedade à ambientalista. Para Tarcísio, embora o direito ao protesto e a liberdade de expressão sejam assegurados constitucionalmente, não há espaço para atos de intimidação no processo eleitoral.
O governador, candidato à reeleição, defendeu que as forças policiais realizem uma investigação rigorosa sobre o caso para identificar e punir os envolvidos na forma da lei.
Nesta terça-feira, 18, Marina Silva cumpre agenda no Grande ABC, enquanto Tarcísio de Freitas participa de sabatina na TV Record.