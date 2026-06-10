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Em evento do PT, Janones ensina apoiadores de Lula a enganar eleitores nas redes

'Tô me lixando se falarem que é baixo nível', diz o deputado sobre estratégia para enganar eleitores criando desinformação

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h38 | Atualizado em 10 jun 2026, 13h25
Homem de barba e cabelo escuro, vestindo camiseta amarela com quatro rostos em quadrados coloridos, segura um microfone com as duas mãos, falando em um palco com fundo azul e letras brancas
"Tô me lixando se falarem que é baixo nível", (PT no YouTube/Divulgação)
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Em evento do PT, Janones ensina apoiadores de Lula a enganar eleitores nas redes Priorize VEJA no Google

O PT lançou, nesta terça, uma espécie de treinamento para militantes petistas e apoiadores de Lula interessados em atuar na campanha do presidente da República nas redes sociais. Segundo o partido, o objetivo é “organizar a militância digital” e “fortalecer a defesa da democracia”.

Na prática, o evento serviu de palco para que o deputado Janones ensinasse métodos de disseminação de desinformação e formas de literalmente enganar eleitores nas redes.

O conteúdo, transmitido ao vivo no YouTube, assusta pela naturalidade com que Janones ensina seus métodos mentirosos e a passividade com que a audiência acolhe tais atos questionáveis do “professor”.

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O ponto principal do deputado é que a militância não precisa falar a verdade nas redes. Ela só precisa inventar uma história que pareça verdadeira aos eleitores. Como exemplo, ele cita o caso em que pegou fotos de Jair Bolsonaro e Fernando Collor, em eventos políticos, para propagar nas redes a versão de que Bolsonaro poderia nomear Collor ministro do governo, caso fosse reeleito em 2022. A malandragem ensinada por Janones estava no termo “pode”, que mascarava uma invenção do deputado.

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Bolsonaro pode nomear Collor ministro, como poderia nomear o próprio Lula, na lógica de Janones. Como ele falou que Bolsonaro “pode”, a conclusão de que isso seria possível fica a cargo do eleitor que cai na armadilha.

“Liguei pros meus assessores e falei imprime pra mim achei no google imagens e imagens do lula do bolsonaro com o colo imprime colorido para aparecer foto me entregar em cinco minutos eu abri uma live falei urgente eu consegui aqui exclusiva as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o color tá aqui as fotos e se o bolsonaro foi reeleito presidente ele poderá nomear o Collor ministro. E poderia mesmo, não tem nada que impediu. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado. Então, não era uma mentira”, disse Janones.

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O mesmo método foi usado por Janones num episódio em que ele anunciou que iria divulgar conteúdos do celular de Gustavo Bebianno, ex-ministro de Jair Bolsonaro. A forma utilizada pelo deputado sugeria que ele tinha algo bombástico, mas, na verdade, os tais conteúdos eram irrelevantes e serviram apenas para ele criar desinformação.

“Não é mentir, não é criar fake news, é contar a sua versão dos fatos. E aí, o que eu fiz na época? Eu tinha um celular que me foi passado por uma pessoa que coordenou a campanha do Bolsonaro em 2018 e que era então meu aliado. E nesse celular tinha conteúdos do celular do Bebianno, imagens de bastidores que ninguém nunca tinha visto. Então, eu tinha mesmo esse conteúdo. Eu fui na rede social e falei, olha, recebi os conteúdos do celular do Bebianno e vou soltar a qualquer momento. E eles tomou conta da internet, desviou o foco de lá, eles tremeram tudo. Não era uma mentira, eu tinha o conteúdo. O conteúdo era o Bebianno servindo água para o Bolsonaro, conversa de bastidor, não tinha nada demais”, disse Janones.

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O PT e a esquerda foram pioneiros na fábrica de fake news e de desinformação nas redes, com os famosos blogs sujos financiados com dinheiro público nos governos de Lula e Dilma Rousseff. Com o avanço das redes, essa estratégia migrou para as plataformas digitais, sendo aperfeiçoada pela direita bolsonarista a partir do WhatsApp e de outras ferramentas. Não há, portanto, nada novo nesse front.

O que chama a atenção é a naturalidade com que o PT trata a desinformação e as fake news como método de militância. É o exemplo que o partido do presidente da República tem a dar ao país sobre como “defender a democracia” espalhando desinformação. Nada diferente do que faz o bolsonarismo, portanto.

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