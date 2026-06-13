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Brasil

Em encontro com empresários, Simone Tebet fez revelação surpreendente sobre Lula

A agora ex-ministra do Planejamento disse que o petista engavetou um importante plano estratégico para o futuro do país

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 12h01 | Atualizado em 13 jun 2026, 15h10
ALIADA - Simone Tebet: boa interlocução entre o Planejamento e a Fazenda
Simone: "O planejamento está pronto. Eu visitei todas as capitais, todos os setores. Temos indicadores e metas para qualquer assunto. O presidente não assinou o decreto" (Washington Costa/MPO/.)
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A ex-ministra Simone Tebet revelou, na quarta-feira, em encontro com investidores organizado pela Prada Assessoria, em São Paulo, que o Ministério do Planejamento concluiu, sob sua gestão, um plano estratégico de 25 anos para o Brasil — com indicadores e metas em todas as áreas, de infraestrutura a sustentabilidade.

Apesar de todo o esforço e trabalho, o presidente Lula nunca assinou o decreto que implementava o plano.

“O planejamento está pronto. Eu visitei todas as capitais, todos os setores. Temos indicadores e metas para qualquer assunto. O presidente não assinou o decreto. Ele não ficou confortável de fazer isso no último ano de governo”, disse Tebet.

No mesmo encontro, ao ser questionada sobre reforma política, Tebet foi categórica contra a lista fechada — sistema em que o eleitor vota no partido, não no candidato.

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“Você imagina quem o presidente do partido vai colocar em primeiro lugar na lista? O parente dele. Coloca a mulher, o filho, o cachorro… Eu acho que o Brasil não tem essa maturidade ainda”, disse Tebet

O encontro foi mediado por Lucia Hauptman, fundadora e CEO da Prada Assessoria, escritório de investimentos voltado a clientes de alto patrimônio.

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