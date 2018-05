Em dia de fúria, bombeiro tenta agredir policial em aeroporto; veja vídeo

Um bombeiro depredou o guichê de atendimento da Latam e tentou agredir um policial militar no aeroporto de Brasília nesta segunda-feira.

O episódio aconteceu após o homem, de 43 anos, que não teve sua identidade revelada, ter se atrasado e perdido um voo para Porto Seguro, na Bahia, com a sua família. Informado de que não seria possível embarcar, ele golpeou o balcão da empresa.

Segundo informações da Polícia Civil, o bombeiro arremessou uma barra de ferro em direção a um dos policiais que tentava controlar a situação. O objeto não o atingiu. O bombeiro foi preso e levado para a 10ª Delegacia de Polícia. Após pagar fiança de mil reais, ele foi liberado, mas responderá por dano a bem público.

Em nota, a Latam Airlines Brasil informou que solicitou o apoio da Polícia Militar no aeroporto de Brasília devido ao comportamento indisciplinado do passageiro no balcão de check in da companhia. Em outro trecho, reforça que, para o embarque, o passageiro de viagens nacionais deve se apresentar no portão de embarque com 40 minutos de antecedência do voo, como determina a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).