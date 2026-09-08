Em decisão, Mendonça avisa que há outras ‘potenciais ilicitudes’ cometidas pelo chefe da PF

No despacho de 33 páginas em que decide afastar o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de suas funções na corporação, o ministro André Mendonça, do STF, dá um recado importante aos colegas da Corte sobre a situação do delegado.

Segundo Mendonça, Andrei Rodrigues está sendo afastado, no momento, por causa dos relatórios de inteligência que indicam investigações clandestinas contra o próprio relator do caso do Banco Master e sobre outros temas no Supremo. Mas há outros fatos que representam, segundo Mendonça, “potenciais ilicitudes” em investigação.

“A par de existirem outras questões em torno das inadequações, disfuncionalidades, irregularidades e potenciais ilicitudes na conduta do Senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, a superlativa gravidade e ilicitude na produção dos ‘relatórios de inteligência’ publicizados pelo Ministro Alexandre de Moraes impõe a adoção de providências imediatas para evitar que as prerrogativas da magistratura, da advocacia pública e da própria atividade policial continuem sendo vilipendiadas. Por isso, ante a urgência e extrema gravidade que a situação apresenta, essa decisão se centrará no exame deste fato específico”, diz o despacho de Mendonça.

Ao destacar que decidiu afastar o diretor por um “fato específico”, deixando para analisar depois “outras questões em torno das inadequações, disfuncionalidades, irregularidades e potenciais ilicitudes na conduta do Senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues”, o relator do caso Master deixa no ar que pode adotar novas medidas contra o chefe da PF, como a própria prisão do delegado.

Continua após a publicidade

A mensagem contida na decisão não deixa dúvidas: a guerra no STF escalou a tal ponto que, caso ministros resolvam preservar Andrei, darão argumentos para que Mendonça revele novos e graves fatos, com contornos políticos prejudiciais para diferentes atores na República.

O Radar aguarda a manifestação do delegado Andrei e registrará sua posição tão logo receba qualquer nota sobre o tema.