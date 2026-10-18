Em debate, Lula ficará de frente com outros adversários além de Flávio Bolsonaro

No debate entre presidenciáveis deste domingo, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficará frente à frente com outros adversários além de Flávio Bolsonaro (PL), com quem disputa o segundo turno das eleições.

Acompanhando o candidato do PL estão o governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), e o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Novo): respectivamente o juiz e o promotor que o condenaram em 2017, o que levaria o petista a passar 580 dias na prisão entre 2018 e 2019. Moro também acompanhou Jair Bolsonaro (PL) ao debate da Band em 2022.

Além dos dois, também estavam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado Nikolas Ferreira (PL), os senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), a conselheira Daniella Marques, o influenciador Pablo Marçal e outros.

Lula chegou pouco depois, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o senador Camilo Santana (PT), o ministro das Comunicações, Sidônio Palmeira, o presidente do PT, Edinho Silva, as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) e outros.

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Este é o primeiro confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, que não participaram de nenhum desses encontros antes do primeiro turno. O único debate até o momento aconteceu também na Band, em 23 de agosto, com a participação apenas de Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), candidatos que, somados, não obtiveram 10% dos votos em 4 de outubro.

Diante da ausência dos principais concorrentes, os demais debates não aconteceram. O embate promovido pela TV Globo, tradicionalmente o último antes do dia da votação, foi cancelado horas antes do início da transmissão, de maneira inédita, depois de decisões judiciais embaralharem como seria o funcionamento do programa.