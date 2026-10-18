Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Em debate, Lula ficará de frente com outros adversários além de Flávio Bolsonaro

Presidenciável do PL leva Sergio Moro, Deltan Dallagnol e outros aliados ao confronto nos estúdios da Band

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 19h53 | Atualizado em 18 out 2026, 20h28
Jair Bolsonaro, de terno azul e camisa branca, fala a microfones de imprensa, com Sérgio Moro e outras pessoas ao redor, em evento com logos de veículos de comunicação no fundo
Flávio Bolsonaro chega aos estúdios da Band acompanhado por Deltan Dallagnol, Sergio Moro, Nikolas Ferreira e Daniella Marques (Renato Pizzutto/Band/.)
Continua após publicidade
Em debate, Lula ficará de frente com outros adversários além de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

No debate entre presidenciáveis deste domingo, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficará frente à frente com outros adversários além de Flávio Bolsonaro (PL), com quem disputa o segundo turno das eleições.

Acompanhando o candidato do PL estão o governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), e o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Novo): respectivamente o juiz e o promotor que o condenaram em 2017, o que levaria o petista a passar 580 dias na prisão entre 2018 e 2019. Moro também acompanhou Jair Bolsonaro (PL) ao debate da Band em 2022.

Além dos dois, também estavam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado Nikolas Ferreira (PL), os senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), a conselheira Daniella Marques, o influenciador Pablo Marçal e outros.

Lula chegou pouco depois, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o senador Camilo Santana (PT), o ministro das Comunicações, Sidônio Palmeira, o presidente do PT, Edinho Silva, as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) e outros.

Siga
Continua após a publicidade

Este é o primeiro confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, que não participaram de nenhum desses encontros antes do primeiro turno. O único debate até o momento aconteceu também na Band, em 23 de agosto, com a participação apenas de Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), candidatos que, somados, não obtiveram 10% dos votos em 4 de outubro.

Diante da ausência dos principais concorrentes, os demais debates não aconteceram. O embate promovido pela TV Globo, tradicionalmente o último antes do dia da votação, foi cancelado horas antes do início da transmissão, de maneira inédita, depois de decisões judiciais embaralharem como seria o funcionamento do programa.

Publicidade
TAGS:
Debates Eleitorais
Deltan Dallagnol
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Sergio Moro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).