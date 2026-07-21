Em briga na Justiça, donos da Globo mandam a leilão apartamento icônico da MPB
Exclusivo: João Roberto Marinho, José Roberto e Irineu Marinho tentam há anos receber aluguéis atrasados de três lojas no Rio
João Roberto Marinho, José Roberto e Irineu Marinho brigam na Justiça desde 2019 para receber os aluguéis de três lojas de propriedade em seus nomes, em Copacabana, zona sul do Rio. A coluna GENTE teve acesso ao processo. A questão é que a fiadora desse contrato é uma socialite que mora na Avenida Atlântica, que agora foi acionada na Justiça e pode perder o imóvel em que mora.
Os herdeiros do grupo Globo conseguiram acioná-la para quitar o valor de 330 mil reais. Aí vem o plot twist.
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O imóvel dela pertenceu a Nara Leão, ícone da Bossa Nova que costumava receber João Gilberto, Tom Jobim, Roberto Menescal, Chico Buarque e Carlos Lyra, entre outros. O icônico apartamento foi avaliado por um perito em quatro milhões de reais. Possui 400 metros quadrados, com ampla sala e fica de frente para o mar de Copacabana.
A proprietária impetrou recurso por não concordar com o valor, alegando que o imóvel tem valor cultural e histórico. Além disso, ela alega que foi ludibriada para ser fiadora, sendo idosa e viúva, e que o filho, que tem 50% do imóvel, não assinou o contrato. A Justiça ignorou seus argumentos e mandou avaliar a residência para o leilão.