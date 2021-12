Em audiência, tio de Monique diz ter medo de “tomar um tiro no peito”

A audiência de instrução e julgamento do processo sobre a morte do menino Henry Borel, em que o ex-vereador e padrasto, Dr. Jairinho, e a mãe da criança, Monique Medeiros, são réus por tortura e homicídio, continua no Tribunal de Justiça do Rio.

Nesta quarta-feira (15) são ouvidas dez testemunhas de defesa selecionadas pelos advogados da ré. Dentre elas, está um tio da professora que afirmou ter conhecimento de que Jairinho e seu pai, Coronel Jairo, têm ligação com a milícia da Zona Oeste do Rio.

O coronel da reserva dos bombeiros, Reinaldo César Pereira Schelb, disse ainda que tinha receio de fazer essa afirmação porque poderia “tomar um tiro no peito” ao sair da audiência. Segundo ele, o réu e seu pai são conhecidos como os “donos da milícia e donos de Bangu”.

“Na região, eles são poderosos, politicamente. Ouvi dizer que eles são donos de Bangu, donos da milícia. São pessoas influentes e poderosas. Eu ouvi dizer e não sei se é verdade ou mentira”, afirmou.

Reinaldo é tio de consideração de Monique e, ao longo do depoimento, a descreveu como sendo uma mulher independente e mãe dedicada. Ele fez críticas também ao fato da sobrinha ser defendida pelo mesmo advogado de Jairinho no início das investigações, em uma tentativa de “sacanear” a professora.

Sentados em fileiras diferentes no banco dos réus, o ex-casal se reencontrou pela primeira vez desde que foram presos, em 8 de abril, e sequer trocou olhares ao longo de toda a audiência, indo na direção contrária da estratégia utilizada no início das investigações, quando faziam questão de alegar que viviam felizes e unidos.

Nesta quarta, tanto Jairinho quanto Monique instruíram seus advogados de defesa em vários momentos diferentes, folheando as páginas do processo, fazendo anotações e falando no ouvido de seus representantes. Em determinado momento, a ré abaixou a máscara, sendo possível vê-la rindo com seu defensor.