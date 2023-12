Em almoço com repatriados, Lula defende liberação urgente de reféns

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta segunda, 25, de um almoço de Natal com repatriados da Faixa de Gaza, no Hotel de Trânsito da Base Aérea de Brasília.

Em discurso, o presidente afirmou que vai seguir atuando junto à Organização das Nações Unidas (ONU) para viabilizar a criação do Estado palestino e garantir “que os povos possam viver em paz”. Lula também afirmou que o Brasil seguirá com as negociações com Israel para regatar brasileiros que ainda não voltaram ao país.

Esforço para resgate em Gaza

“Nossa diplomacia vai continuar conversando com a diplomacia de Israel para liberar as pessoas que ainda estão na Faixa de Gaza, os companheiros de vocês que querem vir para o Brasil. Enquanto tiver alguém na Faixa de Gaza querendo voltar para o Brasil, nós estaremos à disposição para buscar”, disse.

O presidente lamentou mortes de mulheres e crianças na guerra no Oriente Médio, e afirmou que “não é humanamente possível aceitar o que está acontecendo na Faixa de Gaza”, e “a destruição de todo o patrimônio que foi construído pelo povo palestino”. Ao todo, são 30 pessoas resgatadas nesse terceiro grupo: 16 brasileiros e 14 familiares. A primeira-dama Janja da Silva e o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, participaram do encontro.