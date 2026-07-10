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Em 24h, cinco homens são alvos da PF por abuso sexual de menores na internet

Operações ocorreram em Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Tocantins e Rio de Janeiro; um sexto suspeito foi preso em flagrante no início da semana

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 09h41
Em close, o distintivo da Polícia Federal do Brasil, com as palavras POLÍCIA e FEDERAL em destaque, sobre um fundo branco e translúcido de um saco plástico com instruções de uso
Celular apreendido pela Polícia Federal no âmbito de operação contra abuso sexual infantojuvenil na internet (Divulgação/Polícia Federal)
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Desde a última quinta-feira, 9, cinco homens foram alvos de operações da Polícia Federal por produzir, compartilhar e armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil na internet.

As ações da PF ocorreram em Luislândia, em Minas Gerais; Irecê, na Bahia; João Pessoa, na Paraíba; Magé, no Rio de Janeiro; e em municípios do sul do Tocantins. No total, a polícia cumpriu seis mandados de busca e apreensão e prendeu dois suspeitos, sendo um deles em flagrante após ter cenas de pornografia infantil encontradas em celulares e computadores.

Um dos suspeitos investigados, em Minas Gerais, chegou a armazenar mais de cem arquivos contendo cenas de abuso sexual de menores de idade em seus dispositivos desde fevereiro deste ano. Já na Bahia, uma vítima de estupro de vulnerável foi identificada e resgatada pelos agentes da PF.

Também nesta semana, na terça-feira, 7, um homem foi preso em flagrante em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, depois que a busca e apreensão da PF encontrou vídeos e imagens de crianças e adolescentes em seu celular.

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Todos os homens tiveram os dispositivos eletrônicos apreendidos para, no curso das investigações, detectar a possível participação de outros envolvidos nas redes de compartilhamento de pornografia infantil. Os suspeitos poderão ser indiciados pelos crimes de aquisição, posse, armazenamento, compartilhamento e produção de arquivos envolvendo crianças e adolescentes em situação de violência sexual.

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