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Brasil

Elogios e comparações: Renata Lo Prete desbanca César Tralli na sabatina da Globo

Jornalista ganhou destaque nas redes sociais pela condução das entrevistas

Por Giovanna Fraguito 16 out 2026, 17h25
Lula, sorrindo, e uma mulher de óculos e blazer bege sentados em uma bancada triangular em um estúdio azul com a palavra ELEIÇÕES e o logo da Globo
Lula e Renata Lo Prete: em sabatina da Globo (Manoella Mello/TV Globo)
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A jornalista Renata Lo Prete virou assunto nas redes sociais após conduzir a entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite desta quinta-feira, 15, na TV Globo. Responsável pela sabatina exibida após o Jornal Nacional, a apresentadora recebeu uma série de elogios pela firmeza nas perguntas e pela maneira como abordou temas delicados, como a crise no Judiciário, o caso do banqueiro Daniel Vorcaro e o endividamento das famílias. 

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A atuação também rendeu comparações com César Tralli, que, ao lado de Renata Vasconcellos, conduziu as entrevistas com os presidenciáveis no primeiro turno das eleições. “Só o começo dessa entrevista da Renata Lo Prete com o Lula já foi melhor que toda a entrevista com aquele César Tralli”, comentou um usuário. Outro destacou o equilíbrio entre firmeza e cordialidade: “Com a Renata Lo Prete é outro nível. Faz as perguntas incômodas que precisa fazer, mas sem forçar a barra. Faz as perguntas sobre propostas do governo. É elegante na condução da entrevista”.

A Globo afirmou que a escolha de Lo Prete para as sabatinas do segundo turno já estava prevista e não teve relação com as críticas recebidas por Tralli e Vasconcellos. À frente do Jornal da Globo desde 2017, a jornalista também participa da cobertura das eleições desde 2018. Nesta sexta-feira, 16, ela volta a entrevistar um candidato à Presidência, desta vez Flávio Bolsonaro (PL).

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