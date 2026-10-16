Elogios e comparações: Renata Lo Prete desbanca César Tralli na sabatina da Globo

A jornalista Renata Lo Prete virou assunto nas redes sociais após conduzir a entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite desta quinta-feira, 15, na TV Globo. Responsável pela sabatina exibida após o Jornal Nacional, a apresentadora recebeu uma série de elogios pela firmeza nas perguntas e pela maneira como abordou temas delicados, como a crise no Judiciário, o caso do banqueiro Daniel Vorcaro e o endividamento das famílias.

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A atuação também rendeu comparações com César Tralli, que, ao lado de Renata Vasconcellos, conduziu as entrevistas com os presidenciáveis no primeiro turno das eleições. “Só o começo dessa entrevista da Renata Lo Prete com o Lula já foi melhor que toda a entrevista com aquele César Tralli”, comentou um usuário. Outro destacou o equilíbrio entre firmeza e cordialidade: “Com a Renata Lo Prete é outro nível. Faz as perguntas incômodas que precisa fazer, mas sem forçar a barra. Faz as perguntas sobre propostas do governo. É elegante na condução da entrevista”.

A Globo afirmou que a escolha de Lo Prete para as sabatinas do segundo turno já estava prevista e não teve relação com as críticas recebidas por Tralli e Vasconcellos. À frente do Jornal da Globo desde 2017, a jornalista também participa da cobertura das eleições desde 2018. Nesta sexta-feira, 16, ela volta a entrevistar um candidato à Presidência, desta vez Flávio Bolsonaro (PL).

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