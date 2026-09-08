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Quem leva vantagem na disputa entre Elmano e Ciro no Ceará, segundo nova pesquisa

Levantamento Real Time Big Data aponta o petista ligeiramente à frente do ex-governador; aliado de Lula lidera ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 08h37 | Atualizado em 8 set 2026, 08h43
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB)
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/PSDB/Redes sociais/Divulgação)
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A menos de um mês do primeiro turno das eleições, o cenário no Ceará é de empate técnico entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) na corrida ao Executivo estadual. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 8.

No primeiro turno, Elmano de Freitas tem 46% das intenções de voto ante 43% de Ciro Gomes. Apesar da vantagem numérica do petista, os dois principais rivais na disputa pelo Palácio da Abolição estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp).

Na sequência, aparecem os nomes de Delegado Huggo (Missão), com 2% do eleitorado, e Vera Lúcia (Novo), com 1%, enquanto os candidatos Danilo Soares (Democrata), Ieri Braga (PCO), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU) têm, somados, 1% das intenções de voto na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 4% do total, e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Ceará — 1º turno

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  • Elmano de Freitas (PT): 46%
  • Ciro Gomes (PSDB): 43%
  • Delegado Huggo (Missão): 2%
  • Vera Lúcia (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS / NR: 3%

O impasse se repete no segundo turno. Em simulação de confronto direto, Elmano aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Ciro tem 46% do eleitorado cearense, também configurando empate técnico dentro da margem de erro.

Governador — Ceará — 2º turno (cenário único)

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  • Elmano de Freitas (PT): 47%
  • Ciro Gomes (PSDB): 46%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe / Não respondeu: 3%

Já na disputa pelo Senado, lidera o senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro e candidato à reeleição, com 27% das intenções de voto. Na segunda posição, empatam o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e a deputada federal Luizianne Lins (Rede), ambos com 20% do eleitorado cearense. O deputado estadal Alcides Fernandes (PL) aparece próximo aos três rivais, com 17%.

Senador — Ceará

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  • Cid Gomes (PSB): 27%
  • Capitão Wagner (União): 20%
  • Luizianne Lins (Rede): 20%
  • Alcides Fernandes (PL): 17%
  • Guilherme Theophilo (Novo): 5%
  • Catarina Matos (UP): 0%
  • Lino Alves (PCO): 0%
  • Reginaldo (PSTU): 0%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 6%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Ceará entre os dias 3 e 7 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código CE-03293/2026.

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