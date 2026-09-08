Quem leva vantagem na disputa entre Elmano e Ciro no Ceará, segundo nova pesquisa

A menos de um mês do primeiro turno das eleições, o cenário no Ceará é de empate técnico entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) na corrida ao Executivo estadual. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 8.

No primeiro turno, Elmano de Freitas tem 46% das intenções de voto ante 43% de Ciro Gomes. Apesar da vantagem numérica do petista, os dois principais rivais na disputa pelo Palácio da Abolição estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp).

Na sequência, aparecem os nomes de Delegado Huggo (Missão), com 2% do eleitorado, e Vera Lúcia (Novo), com 1%, enquanto os candidatos Danilo Soares (Democrata), Ieri Braga (PCO), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU) têm, somados, 1% das intenções de voto na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 4% do total, e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Ceará — 1º turno

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Elmano de Freitas (PT): 46%

Ciro Gomes (PSDB): 43%

Delegado Huggo (Missão): 2%

Vera Lúcia (Novo): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

NS / NR: 3%

O impasse se repete no segundo turno. Em simulação de confronto direto, Elmano aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Ciro tem 46% do eleitorado cearense, também configurando empate técnico dentro da margem de erro.

Governador — Ceará — 2º turno (cenário único)

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Elmano de Freitas (PT): 47%

Ciro Gomes (PSDB): 46%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe / Não respondeu: 3%

Já na disputa pelo Senado, lidera o senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro e candidato à reeleição, com 27% das intenções de voto. Na segunda posição, empatam o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e a deputada federal Luizianne Lins (Rede), ambos com 20% do eleitorado cearense. O deputado estadal Alcides Fernandes (PL) aparece próximo aos três rivais, com 17%.

Senador — Ceará

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Cid Gomes (PSB): 27%

Capitão Wagner (União): 20%

Luizianne Lins (Rede): 20%

Alcides Fernandes (PL): 17%

Guilherme Theophilo (Novo): 5%

Catarina Matos (UP): 0%

Lino Alves (PCO): 0%

Reginaldo (PSTU): 0%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 6%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Ceará entre os dias 3 e 7 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código CE-03293/2026.

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