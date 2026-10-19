Eleitores de baixa renda e escolaridade compõem o perfil dos ainda indecisos no 2º turno, aponta BTG/Nexus

A poucos dias do segundo turno, 8,4% dos eleitores brasileiros afirmam que ainda podem mudar o seu voto para presidente da República. A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, mostra que esses eleitores têm menos escolaridade e ganham menos.

Os eleitores que estudaram apenas até o ensino fundamental, compõe 44,2% do grupo dos que admitem que ainda podem mudar o voto, uma proporção superior ao seu peso no eleitorado geral (34,4%). A mesma coisa acontece na renda: eleitores que ganham até 1 salário mínimo são 34,9% dos indecisos, embora representem apenas 20,7% do eleitorado total.

Brasileiros sem religião também compõem uma parte maior do eleitorado indeciso, do que do geral. São 21,6% entre os que ainda podem mudar de ideia, contra 12,1% na amostra nacional. Do ponto de vista geográfico, o eleitor propenso a viradas de última hora está concentrado no interior do país, que abriga 64,1% desse grupo, enquanto as capitais respondem por 24,1% e as regiões metropolitanas por 11,8%.

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.002 pessoas entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.