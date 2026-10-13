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Brasil

Eleitores com mais renda e ensino superior lideram interesse no segundo turno, aponta BTG/Nexus

No cenário nacional, 67% dos brasileiros têm "muito interesse" na disputa presidencial

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 13h30
Close-up de dois homens, um à esquerda com chapéu de palha e barba grisalha, olhando para a direita, e outro à direita sorrindo, olhando para cima e para a esquerda
Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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Eleitores com mais renda e ensino superior lideram interesse no segundo turno, aponta BTG/Nexus Priorize VEJA no Google

A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira, aponta um alto interesse dos brasileiros no segundo turno das eleições presidenciais, que acontecem no próximo dia 25. De acordo com os dados, 67% dos eleitores afirmam ter “muito interesse” na disputa, enquanto 18% declaram ter um “interesse razoável”, somando 85%. Outros 7% relatam “pouco interesse” e mais 7% dizem “não ter nenhum interesse” no segundo turno. A taxa dos que não souberam ou não quiseram responder foi de 2%.

A pesquisa mostra ainda que o engajamento na etapa eleitoral final cresce quanto maior a escolaridade e a renda do brasileiro: entre quem ganha acima de 5 salários mínimos, chega a 83% os brasileiros que disseram ter “muito interesse” no segundo turno. O percentual diminui conforme o poder de compra do eleitor também cai, chegando a metade (54%) dos brasileiros que ganham apenas um salário mínimo.

A mesma coisa pode ser observada no nível de escolaridade dos eleitores. O interesse máximo pelo segundo turno atinge 78% dos brasileiros que fizeram o Ensino Superior, cai para 67% entre quem fez o Ensino Médio e atinge o menor nível entre quem estudou apenas até o Ensino Fundamental (60%).

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.002 pessoas entre os dias 10 e 12 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

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