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Brasil

Eleitor considera Lula mais patriota que Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa Genial/Quaest

Maior parte dos brasileiros vê tarifaço como consequência da atuação bolsonarista nos EUA e retaliação ao Pix, segundo levantamento publicado nesta quarta-feira

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h34 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h45
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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Eleitor considera Lula mais patriota que Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa Genial/Quaest Priorize VEJA no Google

Além de pressionar a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os recentes abalos nas relações entre Brasil e Estados Unidos vêm colocando em xeque uma marca registrada do bolsonarismo: o patriotismo, conceito tão frequentemente evocado no discurso conservador. Quase metade dos eleitores afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se mostrado mais patriota do que o senador rival, segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira, 10.

Questionados sobre quem representa melhor o patriotismo e a defesa dos interesses do Brasil, 47% dos entrevistados indicaram o nome de Lula, enquanto 37% optaram por Flávio Bolsonaro. Outros 10% afirmam que “nenhum dos dois” tem bom desempenho neste quesito, e 6% preferiram não responder.

Por trás do dado geral, existe a percepção de que o possível novo tarifaço dos EUA contra importações brasileiras, anunciado pela Casa Branca em 2 de junho, seria consequência direta da articulação entre a família Bolsonaro e a Casa Branca em busca de apoio eleitoral em 2026. A ameaça de taxação veio uma semana após Flávio e Eduardo se reunirem com o presidente Donald Trump em Washington, em 26 de maio.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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Segundo a pesquisa Quaest, 47% dos eleitores concordam com as acusações de Lula de que Flávio teria pedido sanções americanas contra o Brasil para prejudicar a imagem do governo federal, enquanto 35% acreditam que o senador pediu diretamente a Trump que não aplicasse novas tarifas.

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Considerando os argumentos de “concorrência desleal” da Casa Branca que embasam o tarifaço, o eleitorado brasileiro também tende a dar mais razão a Lula do que a Flávio. Chega a 46% a parcela que concorda com o presidente sobre a taxação ser uma retaliação direta ao Pix, ao passo que 36% acreditam na narrativa bolsonarista de que os EUA estariam respondendo a declarações antiamericanas do petista.

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Ainda sobre a rixa entre a Casa Branca e o Planalto, 57% discordam que a relação comercial entre Brasil e EUA seria injusta e prejudicial às empresas americanas, e 21% acreditam na existência de um desequilíbrio na balança favorável ao lado brasileiro.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 5 e 8 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07661/2026.

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