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Brasil

Eleito senador, Helder Barbalho deve ter papel estratégico no novo mandato de Lula

Ex-governador do Pará atuou com o presidente da República na principal agenda positiva do atual mandato: a COP-30 em Belém

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 10h01
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Pará, Helder Barbalho, durante cerimônia de anúncio da realização da COP30 em Belém, em junho de 2023
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Pará, Helder Barbalho, durante cerimônia de anúncio da realização da COP30 em Belém, em junho de 2023 (Ricardo Stuckert/PR)
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Eleito senador, Helder Barbalho deve ter papel estratégico no novo mandato de Lula Priorize VEJA no Google

Eleito senador pelo Pará com mais de 2,3 milhões de votos, o ex-governador Helder Barbalho, do MDB, é um dos nomes do centro democrático que devem ser ouvidos pelo presidente Lula nesse processo de construção da base política do novo governo petista que começa em janeiro.

No comando do governo paraense, Helder organizou a COP-30 em Belém e foi parceiro um parceiro vital de Lula na principal agenda internacional do atual mandato do petista.

A Conferência do Clima da ONU reuniu líderes de todos os cantos do mundo na Amazônia, lançando o petista no centro do debate sobre mudanças climáticas e políticas de inclusão social.

Influente no MDB, Helder deve ajudar Lula a ampliar suas bases no partido e consolidar uma aliança com a bancada emedebista tanto no Senado quanto na Câmara.

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Por sua longa experiência no Executivo estadual, o senador eleito também pode vir a ser escalado para o ministério de Lula.

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