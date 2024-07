Eleições EUA: Kamala enterra Biden e dispara contra Trump: ‘Criminoso’

Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 23, mostra uma disputa acirrada nos Estados Unidos. Após o anúncio da desistência do atual presidente Joe Biden à reeleição, a vice Kamala Harris aparece com 44% das intenções de voto, contra 42% de Donald Trump. A diferença está na margem de erro, que é de 3 pontos percentuais. Detalhes sobre a corrida presidencial americana e a privatização da Sabesp são os destaques do Giro VEJA.