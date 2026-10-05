Eleições 2026: Filho de Gretchen, Thammy Miranda aumenta espaço na política

Thammy Miranda (PSD) garantiu mais um mandato na política nas eleições de 2026. O filho da cantora Gretchen foi eleito deputado estadual por São Paulo e conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) com 85.619 votos. O resultado representa a continuidade da trajetória política de Thammy, que começou como vereador da capital paulista antes de chegar à Assembleia Legislativa.

Após a confirmação do resultado, o político comemorou a eleição nas redes sociais e agradeceu aos eleitores pela confiança. “Conseguimos. Muito obrigado, São Paulo. Agora vamos para mais uma missão, uma grande responsabilidade que vocês puseram em minha mão e vou fazer de tudo para honrar a confiança de cada um de vocês. Amo vocês. Muito obrigado”, escreveu.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)