Eleições 2026: as mudanças na urna eletrônica que eleitores encontrarão no dia da votação

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O TRE-SP anunciou inovações nas urnas eletrônicas para as eleições de 2026, buscando maior acessibilidade. As novidades incluem uma fonte aprimorada para pessoas com deficiência visual, uma barra de progresso na tela e orientações expandidas em Libras. Saiba como essas mudanças facilitarão a votação.

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O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou nesta quarta-feira, 30, que as urnas eletrônicas que serão utilizadas no próximo domingo, 4, no primeiro turno das eleições 2026 contarão com novidades. “A adoção de uma nova fonte, a inclusão de uma barra de progresso na tela e o aprimoramento das orientações em libras estão entre as inovações. Em conjunto, os recursos foram desenvolvidos para facilitar a leitura das informações e orientar o eleitor ao longo de cada etapa da votação”, informou o tribunal.

Ainda segundo a nota divulgada, uma das mudanças está na forma como as informações são apresentadas na tela da urna. “Neste pleito, a urna passa a utilizar a fonte Atkinson Hyperlegible, criada pelo Braille Institute, organização voltada à acessibilidade de pessoas com deficiência visual. A tipografia foi desenvolvida para diferenciar com mais clareza os caracteres, inclusive aqueles que podem ser visualmente semelhantes”, disse o TRE. “Além do formato das letras, características como espaçamento e definição da grafia também contribuem para uma leitura mais confortável. Na prática, a alteração facilita a identificação das informações exibidas na tela, especialmente para eleitoras e eleitores com deficiência visual ou baixa visão.”

Há ainda outra alteração que os eleitores encontrarão no próximo domingo: uma barra localizada na parte superior da tela. Esse mecanismo indicará o avanço entre os cargos, permitindo reconhecer em qual etapa o eleitor está e quais votos ainda precisam ser registrados. A funcionalidade também estará disponível no terminal das mesárias e dos mesários. Dessa forma, a equipe que atua na seção poderá acompanhar em que etapa da votação o eleitor se encontra e prestar auxílio, quando necessário, sem comprometer o sigilo do voto.

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A acessibilidade também foi ampliada para eleitores com deficiência auditiva. O intérprete de Libras, recurso disponível na urna desde 2022, passa a oferecer orientações adicionais durante a votação. Além de indicar o cargo que está sendo votado, o intérprete exibido na tela orientará sobre situações como voto em branco, voto nulo e voto de legenda. A ampliação busca tornar mais claras as diferentes possibilidades disponíveis ao eleitor no momento do registro do voto.