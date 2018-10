SC: com 90% de urnas apuradas, segundo turno terá Merísio e Cmte. Moisés

Após apuração de 83% das urnas, Gelson Merísio (PSD), com 30% dos votos, deverá disputar o segundo turno pelo governo de Santa Catarina com o candidato de Jair Bolsonaro Comandante Moisés (PSL), que tem 29%.

A subida de Moisés hoje alterou o cenário eleitoral. Nas últimas pesquisas, a liderança era de Mauro Mariani (MDB), enquanto Merísio aparecia em empate técnico com Décio Lima, do PT. O candidato do PSL aparecia em quarto.

Também disputam Leonel Camasão, do PSOL, Rogério Portanova, da Rede, Ingrid Assis, do PSTU e Jessé Pereira, do Patriota.

Acompanhe a apuração: